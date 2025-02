21 uur geleden Exodus 33 vers 13

“Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in Uw ogen … .”

Mozes verlangde ernaar om de weg van God in de woestijn te kennen, zodat hij Hem kon kennen. In werkelijkheid kan men God niet kennen naar Zijn ware wezen als men Zijn weg, Zijn bedoelingen en Zijn doelen niet kent. Hoe gezegend en troostend is het om de weg van God te onderscheiden te midden van alle ellende die de zonde in de wereld heeft gebracht en om de waarheid te begrijpen van de woorden: “Gods weg is volmaakt” (Ps. 18:31). Mozes zegt ook aan het einde van zijn weg: “Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht … .” (Deut. 32:4).

Zijn weg voert vaak door onpeilbare diepten, zoals er geschreven staat: “Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend” (Ps. 77:20). Maar het begin en het einde stellen ons in staat om het doel van God te zien en Hem te kennen als Degene die licht en liefde is. Zo weinig als de woestijn overeenkwam met Gods plannen en doelen met Zijn volk Israël toen Hij hen uit Egypte leidde – Hij wilde hen liever brengen naar een goed en uitgestrekt land dat vloeide van melk en honing – zo weinig was deze wereld van zonde en dood in Gods plan toen Hij de werelden schiep en de grondvesten van de aarde legde. Nee, Zijn doel was een wereld van eeuwig leven, vol van ongestoord geluk en de puurste vreugde, die in de Hof van Eden werd afgebeeld, maar volledig gerealiseerd in de eeuwigheid. En Zijn weg leidt naar dit, Zijn oneindige doel, en geen vijandige macht, noch zonde noch dood, is in staat om Hem op deze weg tegen te houden. Ons streven zou moeten zijn om Hem in al Zijn wegen waarop Hij ons leidt, te kennen.

