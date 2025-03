56 minuten geleden Efeze 5 vers 14

“Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”

Willen we wandelen als kinderen van het licht? Laten we dan in de voetsporen van de Heer Jezus treden! Want het gevaar is groot dat we onderweg traag worden. Hoe snel kunnen we onze nuchterheid verliezen en in slaap vallen! Als iemand slaapt, heeft hij niets meer aan het licht, hoe fel het ook schijnen mag. Hij is als een dode, hij slaapt zoals de kinderen van de wereld om hem heen. Als u deze woorden op de één of andere manier op uzelf moet toepassen en uzelf moet beschuldigen van een gebrek aan waakzaamheid en trouw, als u zelfs door luiheid en slaperigheid in ongeoorloofde verbindingen bent geraakt met de “zonen van ongehoorzaamheid”, luister dan naar de stem van de Heilige Geest: “Ontwaak, u die slaapt!”

U behoort niet langer tot de kinderen van deze wereld, want u bent “levend gemaakt met Christus.” Maar u bent in slaap gevallen en ligt nu tussen de doden, alsof u een van hen bent. Maar een slapende is net zo onbekwaam om een goed werk te doen als een dode. Als de stem van de Geest nu uw oor bereikt, word dan wakker! Besef uw verkeerde positie te midden van de doden en hoor wat de Geest u toeroept: “Sta op uit de doden,” dat wil zeggen: sta op uit uw slaap en maak u los van de doden. Dit is uw volgende taak; als u deze vervult, zult u de belofte ontvangen: “En Christus zal over u lichten.” Ja, Christus Zelf, de Goede Herder, Hij die de Waarheid is, zal u laten zien hoe u welgevallig voor Hem kunt wandelen. En waarlijk, als Hij over ons schijnt en we in veiligheid onze weg gaan, zullen we beseffen dat alle gemeenschap tussen licht en duisternis onmogelijk is.

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW