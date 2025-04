8 uur geleden Efeze 2 vers 8 en 9

“Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof;, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.”

22 april 2025

Een van de meest bevrijdende waarheden van het christendom is, dat we onze behoudenis [1] niet kunnen verdienen door goede werken. Geen enkele hoeveelheid regels of religieuze naleving kan ons voor God rechtvaardig maken. Onze behoudenis komt alleen door wat Christus voor ons heeft gedaan. We leren ook, dat we onze behoudenis niet verkrijgen door goede werken. De andere kant van deze waarheid is, dat we onze behoudenis niet kunnen verliezen. De bron en de zekerheid van onze behoudenis is in Christus Jezus, onze Heer. We kunnen de woorden herhalen: “Wie roemt, laat hij roemen in [de] Heer” (1 Kor. 1:31)

Vraag ter overdenking

Hoe verandert het begrip van behoudenis door genade jouw benadering van het dienen van God?

NOOT:

1. Behoudenis cq verlossing

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW