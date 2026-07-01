1 dag geleden Een wachter

Habakuk 2:1:

“Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht.”

In hoofdstuk één begreep Habakuk niet hoe God de goddeloze Babyloniërs kon gebruiken om Zijn doelen te bereiken. Maar hij moest leren om geduldig op de Heer te wachten en Hem te wachten. Dit hoofdstuk doet denken aan Asaf in Psalm 73, die ook Gods wegen niet begreep. Hij begreep niet waarom goede dingen slechte mensen overkwamen, totdat hij het huis van de Heer binnenging en de dingen vanuit Gods perspectief begon te zien. Voor Habakuk gebeurt dat op de wachtpost. De Heer begint Habakuk de dingen vanuit Zijn perspectief te tonen door hem drie verantwoordelijkheden te geven.

Allereerst moest hij dingen opschrijven. Habakuk had de rol van wachter op zich genomen, wiens taak het was om het volk te waarschuwen voor gevaar. Het visioen die Habakuk ontving, had een directe toepassing op de val van de Babyloniërs, maar volgens Hebreeën 10 vers 37 wees ze ook vooruit naar de toekomstige wederkomst van onze Heer.

De tweede verantwoordelijkheid die aan Habakuk werd gegeven, was om op Gods Woord te vertrouwen. De Heer schetste voor hem een ​​contrast tussen hen die op zichzelf vertrouwen en hen die door geloof leven. In vers 4-5 zien we de gevolgen van hen die vol trots zijn en nooit tevreden zijn. Tegen deze mensen spreekt de Heer in de rest van het hoofdstuk vijf weeën uit: wee tegen zelfzuchtige ambitie (2:6-8), wee tegen hebzucht (2:9-11), wee tegen de uitbuiting van mensen (2:12-14), wee tegen dronkenschap en geweld (2:15-17) en wee tegen afgoderij (2:18-20). Het uitspreken van dit oordeel was de derde verantwoordelijkheid die aan Habakuk werd gegeven.

Daartegenover staan ​​zij die door geloof leven. We weten dat de woorden “de rechtvaardige zal door zijn geloof leven” drie keer in het Nieuwe Testament voorkomen: in Romeinen 1 vers 17, waar “de rechtvaardige” wordt benadrukt; in Galaten 3 vers 11, waar “zal leven” wordt benadrukt; en in Hebreeën 10 vers 38, waar “door geloof” wordt benadrukt. Dit herinnert ons eraan dat gerechtigheid alleen in Christus te vinden is en dat we door geloof moeten leven.

In vers 4 toont de Heer Habakuk Zijn genade en in vers 14 het vooruitzicht op Zijn heerlijkheid: “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” Hij herinnert de profeet ook aan Zijn heerschappij: “Maar de HEER is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde” (2:20). Onze God heeft alles onder controle! Wat is het goed om in deze tijd aan deze drie dingen herinnerd te worden!

Anker voor vandaag

Laten we niet vergeten wat God heeft gezegd en op Zijn Woord vertrouwen. Laten we het vol overtuiging verkondigen aan iedereen die wil luisteren.

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Geplaatst in: Christendom

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