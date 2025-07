2 dagen geleden Een onmogelijke keuze

John Griffith was brugwachter aan het begin van de 20e eeuw. Hij had de taak om een enorme ophaalbrug over de Mississippi omhoog en omlaag te laten bewegen zodat schepen en treinen konden passeren. Hij was erg trots op zijn werk, omdat hij wist dat vele levens van zijn waakzaamheid afhingen.

Op een dag nam hij zijn 8-jarige zoon Greg mee naar zijn werk. Ze genoten ervan om samen naar de enorme machines te kijken en John legde elk detail uit. Rond het middaguur hief John de brug omhoog om een stoomboot te laten passeren. Terwijl de tandwielen draaiden en het schip doorvoer, lunchten John en zijn zoon bij het controlehokje.

Plotseling hoorde John in de verte het gefluit van een aanstormende passagierstrein – de Memphis Express – die razendsnel op de brug afreed. Hij had maar enkele ogenblikken om te handelen. Toen hij naar de besturing rende, zag hij iets verschrikkelijks: zijn zoon was uitgegleden en in het enorme tandwielmechanisme onder de brug gevallen.

Op dat moment stond John voor een onmogelijke keuze. Als hij de brug liet zakken om de tientallen passagiers in de trein te redden, zou zijn zoon verpletterd worden. Als hij zich zou haasten om zijn zoon te redden, zou de trein in de rivier storten en iedereen aan boord doden. Met pijn in zijn ziel trok John aan de hendel.

De brug ging omlaag. De trein raasde veilig naar de overkant, met de passagiers die zich niet bewust waren van de prijs die voor hun leven was betaald. John Griffith zakte in elkaar, gebroken en huilend, terwijl de trein voorbijreed – de passagiers zwaaiden vrolijk, niet wetend dat een vader zijn zoon had opgeofferd om hen te redden.

Dit is een prachtige illustratie van Gods liefde voor u! De mensen in de trein wisten niet, dat een vader zijn zoon opofferde om hen te redden. Maar vandaag vertel ik u, zodat u het wel weet, dat God de Vader Zijn Zoon voor u heeft opgeofferd. “… die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft” (Rom. 8:32)! Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha om u te redden!

Wat is uw reactie? Neemt u Hem aan als uw Redder?

