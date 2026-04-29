20 uur geleden Een leven tot eer van de Heer

Een leven tot eer van de Heer, is een leven dat God dichter bij de mensen brengt met wie het in contact komt!

Dat is precies wat het leven van de Heer Jezus deed. Zijn leven was volmaakt en verheerlijkte en prees God. In Psalm 69 lezen we over de innerlijke gevoelens en het lijden van de Heer Jezus (Ps. 69:3-5; 8-13; 21-22). Maar we zien ook wat zo’n leven tot stand bracht tot Gods heerlijkheid, wanneer de psalm profetisch over de Heer zegt: “Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken” (Ps. 69:31).

In Hebreeën 10 vers 5 zien we, dat de Heer Jezus Degene was die God zou gebruiken om Zichzelf dicht bij ons te brengen. We lezen: “Slachtoffer en offerande hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam toebereid.” Deze woorden komen uit Psalm 40, een Psalm die spreekt over de Heer als het brandoffer. Verder staat er: “Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot!” (Ps. 40:17).

Dit is wat het leven van de Heer Jezus deed. Hij verheerlijkte God op alle mogelijke manieren, en daardoor bracht Hij God ook dichter bij ons. De Schrift zegt: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God,” en vervolgens: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid” (Joh. 1:1,14). In Johannes 14 vers 9 kon Hij zeggen: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Hij verheerlijkte God. Hij was “God geopenbaard in het vlees” (1 Tim. 3:16). In en door Zijn lichaam bracht Hij God dichter bij ons, zodat wij Zijn grootheid zouden kunnen aanschouwen.

Ook ons ​​leven behoort tot eer van God te zijn! Ik geloof, dat de Schrift ons leert dat ons hele wezen God moet eren – onze geest, ziel en lichaam.

Denk aan wat Maria zei in Lukas 1:46: “Mijn ziel maakt de Heer groot.” De ziel is de zetel van onze emoties, dus in haar diepste wezen wilde ze haar God verheerlijken. Johannes de Doper had hetzelfde verlangen toen hij over de Heer Jezus zei: “Hij moet meer, maar ik minder worden” (Joh. 3:30).

Ook wij zouden dit verlangen moeten hebben: dat de Heer niet alleen emotioneel in ons diepste wezen verheerlijkt wordt, maar ook in en door ons lichaam. Paulus benadrukt dit wanneer hij zegt: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] ​​tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam.”

Anker voor vandaag

Op een heel praktische manier zouden onze levens de Heer nabij moeten brengen, zodat iedereen Hem kan zien!

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom

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