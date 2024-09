20 uur geleden Drie jongemannen die gevallen zijn (1)

Inleiding

Ik wil het vanmiddag hebben over drie jonge mannen: Eutychus, Ahazia en Mefiboseth. Deze drie jonge mensen hadden iets gemeen – ieder van hen viel ernstig! God heeft hun val in Zijn Woord vastgelegd zodat wij er iets van kunnen leren. Ik wil ze alle drie met de hulp van de Heer bekijken, zodat we het praktische onderricht kunnen ontvangen, dat Hij voor ons bedoeld heeft.

Het is niet mijn bedoeling om deze jonge mannen te berispen, maar om te onderzoeken wat God ons wil leren als Hij hun val vastlegt in Zijn Woord. Ik neem dit net zo serieus voor mijn ziel als voor de uwe, want we zijn allemaal in staat om uit te glijden en te vallen. We zongen net: “Prone to wander, Lord, I feel it” (Geneigd om af te dwalen, Heer, ik voel het)1. Ik hoop, dat we allemaal een diep besef hebben van het gevaar dat op de loer ligt in ons eigen hart – dat we geneigd zijn om af te dwalen van de Heer – en dat we ons tot Hem wenden om bewaard te blijven. Als we ons aan de Heer vastklampen, zullen we niet vallen. “De door de HEERE beminde, hij zal onbezorgd bij Hem wonen” (Deut. 33:12). Maar helaas blijven we niet altijd dicht bij Hem. Net als Petrus, die de Heer “uit de verte” volgde (Matth. 26:58), kunnen we van de Heer afdwalen en dan komen we in de problemen.

Voor een klein kerkgebouw in Rockford, Illinois, beschuldigde een vrouw de zogenaamde voorganger van deze kerkgroep van het verkondigen van de leer van afvalligheid. Hij antwoordde: “Beste vrouw, we pleiten er niet alleen voor, we beoefenen het ook!” Weet u, de leden van deze kleine kerkgroep zijn niet de enigen die kunnen afdwalen. De gelovigen die in de naam van de Heer bijeen zijn, beoefenen het helaas ook. Broeders en zusters, de waarheid is, dat we allemaal de neiging hebben om af te dwalen en te vallen. Het is niet zo, dat we onze behoudenis kunnen verliezen, zoals deze vrouw dacht dat de christenen in Rockford leerden, maar dat we kunnen falen en een vreselijke geestelijke val in ons leven kunnen meemaken. Ik zeg het nog een keer: de enige veilige plaats voor ons is dicht bij de Heer.

Ik hoef u niet te vertellen, dat we een vijand (de duivel) hebben die wil dat we vallen. Hij doet er alles aan om dat te laten gebeuren. Dit doet me denken aan een voorval dat een van de medewerkers van broeder Whitaker meemaakte in Oekraïne. Er waren kippen op de familieboerderij en op een dag hoorden ze een vreselijk geschreeuw en zagen ze, dat er een vos op het erf was gekomen. De haan zat in een boom een vreselijk lawaai te maken en de kippen waren verdwenen. Ze waren benieuwd wat de vos zou doen, want hij had geen enkele kans om de haan uit de veiligheid van de boom te krijgen. De sluwe vos cirkelde rond de boom en realiseerde zich, dat de haan elke beweging van hem in de gaten hield. Telkens als hij zich omdraaide, draaide de haan zich ook om. De vos deed dit enkele tientallen keren totdat de haan zo duizelig was, dat hij uit zijn evenwicht raakte en op de grond viel! Beste vrienden, dit is wat de duivel in uw leven probeert te doen.

1. Opmerking van de redactie: “Ich bin anfällig abzuirren, Herr, das spüre ich.” Uit het lied: “Come, Thou fount of every blessing“ von Robert Robinson (1735–1790).

Stanley Bruce Anstey; © SoundWords

Online in het Duits sinds: 25.01.2024

Oorspronkelijke titel: “Three young men who had a fall – Why we fall & how we should treat the fallen.” Bron: www.bibletruthpublishers.com

Uit een lezing gegeven op 23 juni 2007 in Walla Walla, WA

© Frisse Wateren, FW