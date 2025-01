1 uur geleden De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (3): Eva faalde (b)

2 augustus 2024

Helaas faalde Eva en bracht de zonde in deze wereld. Ze dient als waarschuwend voorbeeld en kan ons, vooral gelovige vrouwen, tegelijk aansporen.

Helaas vinden we in Gods woord ook een aantal negatieve dingen over Eva. Daar willen we van leren. Jullie kunnen hiervan leren, dat je je niet moet gedragen op de wijze die hier wordt genoemd met betrekking tot Eva. Nadat de slang bij Eva, bij de vrouw kwam en twijfel wilde zaaien door te zeggen: heeft God echt gezegd, dat u van geen enkele boom in de hof mag eten? Er staat dan in Genesis 3 vers 2 en 3: “En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.” Eva maakte hier verschillende fouten.

Ten eerste vinden we, dat zij überhaupt luistert naar de stem van de duivel en erop ingaat als hij met haar spreekt. Ze had zich onmiddellijk kunnen en moeten afwenden. Wat had ze moeten doen? In gesprek gaan met een macht die boven haar staat, dat niet Gods stem is die tot haar spreekt. Het is heel belangrijk, dat u dat als vrouw leert. Het is niet elk gesprek, het is niet elke argumentatie die u moet zoeken. Integendeel, u moet u als vrouw onderwerpen aan mannen, zoals we zeven keer in het Nieuwe Testament vinden met het oog op de vrouw. En daarom is het goed, dat als er zulke uitdagingen zijn, u dit met uw echtgenoten bespreekt of, als u ongehuwd bent, bijvoorbeeld nog thuis met uw vaders of met een broeder op een plaats van vertrouwen, zodat u niet in deze discussies verwikkeld raakt. Hier zien we, dat dit schadelijk was. Natuurlijk vinden we, dat het falen minstens evenzeer bij de man lag. Maar de vrouw had deze confrontatie met satan niet moeten zoeken. Het was vanaf het begin duidelijk, dat ze alleen maar kon verliezen.

Ten tweede zien we, dat ze God, Die immers tot Adam sprak, in het beste geval verkeerd begrijpt, of Hem in ieder geval verkeerd citeert. In Genesis 2 vers 9 staat: “… de boom des levens in het midden van de hof.” Er is daar geen sprake van de boom van de kennis van het ‘goede’ in het midden van de hof. En zij richtte haar aandacht, misschien Adam en Eva samen, juist op deze boom, waarvan het verboden was te eten. Daar richtten ze hun aandacht op. En dat was verkeerd, dat was falen. En Eva had daar anders moeten reageren.

En ten derde overdrijft ze ook in de loop van dit gesprek, omdat ze zegt, dat je hem niet moet aanraken. Ook hier is er het gevaar, misschien vooral voor vrouwen die sterker beïnvloed worden door gevoelens, om te overdrijven, om tot het uiterste te gaan in plaats van gewoon vast te houden aan wat Gods Woord zegt of wat juist is.

Laat uzelf dus in deze drie opzichten, weest daartoe bereid, werkelijk bij God, bij de Heer Jezus, bij Gods woord te zijn. Ga niet tot het uiterste, overdrijf niet, blijf bij Gods Woord en laat u beschermen. Dit is precies de plaats die God aan een vrouw heeft gegeven, ook aan een gelovige vrouw. We lezen dan in vers 6: “En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.” Hier vinden we de eerste zonde op aarde. Ja, in het Nieuwe Testament wordt de man, Adam, hiervoor verantwoordelijk gehouden. En dat is waar, want wat God zegt is waar. We zien hier dat historisch gezien de vrouw de eerste zondares was. Ze nam en gaf vervolgens aan de man. In zekere zin verleidde ze haar man. Dat is een ernstige zaak, dat je als vrouw mannen kunt verleiden. Niet alleen in morele zin, in termen van seksualiteit enzovoort, maar ook in de zin van verleiden tot zonde, dat de liefde van een man voor zijn vrouw of tot een vrouw hem ertoe brengt met haar te zondigen.

Natuurlijk kan dit ons als mannen op geen enkele manier verontschuldigen. We hebben een verantwoordelijkheid en in veel opzichten is het helaas andersom, dat we anderen, ook vrouwen, verleiden door geweld of onze verlangens. Maar hier zien we ook dat jullie als vrouwen die mogelijkheid hebben. En Eva deed dat helaas. Ze nam, ze at en ze liet zich niet leiden door God en niet leiden door Zijn Woord, maar door haar ogen en door haar ziel en ook door wat ze daarmee verbrak aan inzicht. Ze is naar geest, ziel en lichaam gevallen.

Of zoals we vinden in de eerste brief van Johannes, de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven (1 Joh. 2:16). Dit is een groot gevaar voor jullie vrouwen, net als voor ons mannen, en hier zien we dit met betrekking tot Eva. Wees voorzichtig dat u zich niet laat leiden door uw ogen, niet door uw gevoelens, niet dat u zich laat leiden door uw hart, niet dat u denkt dat ik iets speciaals kan bereiken door wat ik doe, dat ik misschien zelfs bijzonder geestelijk kan zijn, bijzonder erkend kan worden, maar dat u zich in alles laat leiden door Gods woord. Dit brengt ons bij hoofdstuk 3 vers 13, waar we lezen: “En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.” Wat zien we hier bij Eva? Dat ze zich verontschuldigde door de verantwoordelijkheid op de slang, op iemand anders te schuiven. Ze had daarbij al een goed voorbeeld.

Adam had precies hetzelfde gedaan. Hij had zijn vrouw de schuld gegeven. En dat was zeker niet fijn voor Eva. Zo leren wij ervan, zo leert u ervan als gelovige vrouw. Als u een fout hebt gemaakt, als u hebt gefaald, als u hebt gezondigd, geef dan nooit iemand anders de schuld. Dat zit in onze hele natuur, maar het is fundamenteel verkeerd. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze fouten, voor zover we dat kunnen. We moeten verantwoordelijkheid nemen, we moeten het toegeven. En dat geldt ook voor u als vrouw. U hebt zeker veel verklaringen waarom iets fout is gegaan. Maar wees bereid om er zelf voor te staan, om er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat willen we ons allemaal laten zeggen. Ons verontschuldigen, dat iemand anders iets fout heeft gedaan, zoals de slang hier, helpt ons niet. We hoefden geen ja te zeggen. We hadden niet moeten toegeven. We hoefden niet de verkeerde weg in te slaan. We hebben God aan onze kant. We hebben het Woord van God. We hebben de Heilige Geest Die in ons woont, Die ons altijd op de rechte weg leidt. Het heeft geen zin om ons te verontschuldigen. Het maakt de dingen alleen maar erger. Nu hebben we twee dingen die we voor de Heer moeten belijden. Ten eerste de zonde en ten tweede de beschuldiging die we over anderen uiten. Het kan waar zijn, dat de ander zich verkeerd heeft gedragen, maar dat helpt ons niet. We hadden ons niet zo moeten gedragen.

En dan tot slot Genesis 4 vers 1: “En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!” Interessant genoeg staat er bij de tweede zoon Abel niet, dat zij hem de naam geeft, maar zij baarde ook zijn broer Abel. Nu had Eva blijkbaar gedacht, nu heb ik, die leven genoemd wordt, Eva, nu heb ik een mens verworven met de Heer voor de Heer.

En zij heeft dat aan zichzelf toegeschreven. Ik heb dat gedaan. Ze moest op een bittere wijze leren, dat haar zoon allerminst als iets met de Heer verworven was. Hij was niet alleen een natuurlijk mens, zoals wij allen die als zondaars geboren worden, maar hij was iemand die deze zondige natuur, die ons kenmerkt als we geboren worden, had toegestaan om zich in deze natuur te manifesteren door geweld tot in het extreme, zelfs door zijn eigen broer te vermoorden. En hier zien we, dat Eva geen echt onderscheidingsvermogen had en tot op zekere hoogte ook gekenmerkt werd door hoogmoed. Dat heb ik geschapen, dat heb ik bereikt. Misschien is dit ook een bijzonder gevaar voor jullie vrouwen, dat jullie jezelf dingen toeschrijven, zoals Eva hier deed, en niet met deze houding van onderwerping aan God, en als jullie getrouwd zijn, aan jullie man of in principe onderdanig aan de man jullie leven leiden.

Laat Eva jullie waarschuwen. Ze dacht, dat ze iets tot stand had gebracht, dat ze iets gedaan had, om er later achter te komen, dat het tegendeel het geval was. Dit geldt voor ons allemaal, maar in dit geval vooral voor jullie vrouwen, dat jullie je ogen niet laten verblinden door mooie dingen, en dat was zeker een mooi kind, dat was ook een mooie ervaring, en dat jullie geen dingen denken, ook over jullie zelf, die jullie bereikt hebben die niet naar Gods gedachten zijn. Nogmaals, dit is een gevaar voor ons allemaal, maar het wordt hier voor jullie gepresenteerd en als jullie je wapenen, als jullie je laten waarschuwen, dan kunnen jullie ook in dit opzicht een leven leiden tot eer van de Heer. Vertrouw en geloof, het helpt, het heelt de Goddelijke kracht!

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

