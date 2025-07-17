1 uur geleden De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (29)

Debora (1: IJver en onderworpenheid)

Donderdag 17 juli 2025

Debora is een vrouw uit het Oude Testament die gekenmerkt wordt door ijver, toewijding, trouw en ook onderwerping. In tijden van verval is ze een prachtig rolmodel voor vrome vrouwen.

Opmerking: De volgende tekst is een door de computer gegenereerd transcript van het audiobestand. Spraakherkenning

kan in sommige gevallen foutief zijn. Dit geldt ook voor alle vorige en toekomstige publicaties over dit onderwerp.

In Richteren 4 en 5 lezen we over een vreselijk droevige, slechte en kwade tijd in Israël. De Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. En Ehud, een rechter, was gestorven. In dit boek laat God ons herhaaldelijk zien, dat Hij grote barmhartigheid had voor Zijn volk, maar dat het volk, na een periode van rust te hebben gekregen, zich opnieuw van God afkeerde. Dit is precies kenmerkend voor onze tijd. Wat een geweldige opwekking was er bijvoorbeeld in de 19e eeuw! Hoe keerde God zich tot het volk, tot de gelovigen? Bracht Hij de waarheid van Gods Woord opnieuw aan het licht door Zijn dienaren? En wat deden wij ermee? Verval, afkeer van God, onverschilligheid, lauwheid, wereldgezindheid, egoïsme, enzovoort. En hier zien we, dat God vervolgens een profetes, Debora, verwekte. En we willen nu wat dieper ingaan op deze Debora.

Het eerste wat we over haar leren, is haar naam. En hoe heet ze? Honingbij (IJverige). En vaak is een naam een ​​teken. Namen werden waarschijnlijk niet direct bij de geboorte gegeven, maar eerder op basis van iemands karakter. En Debora was een ijverige vrouw. Het is prachtig, dat we deze vrouw, deze zuster – we zouden haar tegenwoordig een zuster in het geloof noemen – zo hard zien werken. En dat is een prachtig voorbeeld voor ons allemaal, maar nu vooral voor jullie, mijn medegelovigen, om echt hard te werken. Ten eerste in de aardse wereld, die begint op school, een jonge vrouw, een jong meisje dat hard werkt, hard werkt in haar studie, hard werkt in haar huishouden, hard werkt in haar gezinsleven, en vervolgens ook hard werkt in de geestelijke wereld, hard werkt in het lezen van Gods Woord, hard werkt in haar gebeden tot de Heer, hard werkt in het helpen van anderen. Dat was deze vrouw, dat was deze Debora.

Ten tweede lezen we dan, dat ze een profetes wordt genoemd. Dat komt overeen met wat we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament vinden, in 1 Korinthe 11, waar staat dat een vrouw die bidt en profeteert, als profetes wordt beschouwd. Dit geldt ook voor de vier dochters van Filippus in Handelingen 21, die profeteerden. En we vinden dit ook in het Oude Testament. Mirjam was al zo’n vrouw die profeteerde. En hier vinden we dit ook bij Debora. Het is geweldig, dat God jullie, als vrouwen, als gelovige vrouwen, ook een geestelijke taak heeft gegeven. Ja, we lezen in het Nieuwe Testament – ​​en dit zal later nog aan bod komen – dat er natuurlijk grenzen zijn aan waar en hoe deze bediening, en wat voor soort bediening, kan worden uitgevoerd. Dit is inderdaad anders dan wat we in het Oude Testament vinden. Zo’n positie, die Debora in het Oude Testament kon innemen en die ze door Gods werk en volgens Gods gedachten innnam, vinden we uitdrukkelijk niet in het Nieuwe Testament. God had dit niet voor jullie als gelovige vrouwen bedoeld. Maar dat betekent niet, dat u zich niet mag uitspreken. In individuele gevallen kunt u een vrouw bijstaan ​​– of het nu aan haar bed is, een jongere zuster of een oudere zuster – door haar aan te moedigen, te waarschuwen, te vermanen en te troosten. U kunt ook dienen, net zoals oudere vrouwen jongere vrouwen in praktische zaken moeten onderwijzen. Het is een prachtige taak. Destijds maakte God door Debora hierheen te roepen duidelijk, dat het een tijd van grote zwakte en achteruitgang was. Wij maken die tijd vandaag ook mee. En dit betekent, dat zusters hun plichten zeker kunnen en moeten vervullen. Maar het betekent niet, in onze tijd, want dat zou niet juist zijn volgens het Woord van God in het Nieuwe Testament, dat ze in het openbaar moeten verschijnen of de rol van lerares of iets dergelijks op zich moeten nemen.

Hier zien we Debora, zij was een profetes, en zij wordt hier dan ten derde afgebeeld als echtgenote. Het is zeker geen toeval, dat ze op deze manier wordt afgebeeld, want het toont haar plaats van onderwerping als vrouw, de plaats die God voor een vrouw fundamenteel, maar vooral voor een echtgenote, voor ogen heeft: ondergeschiktheid aan haar man, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het is prachtig als u deze plaats inneemt, als u zich ervan bewust bent, dat u in Christus net zo rijk gezegend bent als elke gelovige man. Dat in Christus deze onderscheidingen niet bestaan, maar dat God, zolang we op aarde zijn, wil dat een vrouw zich onderwerpt aan haar man. Geheel fundamenteel (1 Kor. 11), en vervolgens aan haar eigen man als ze getrouwd is, zoals elders in het Nieuwe Testament staat.

De plaats van onderwerping, die maar liefst zeven keer in het Nieuwe Testament wordt genoemd, is werkelijk een plaats van zegen. Het is de plaats van zegen, en wie die verlaat, bevindt zich niet op de plaats van zegen. Daarom wil ik u alleen maar aanmoedigen om deze plaats in te nemen. Vooral als u, net als Debora, geestelijk bent, als u vastberaden bent, als u de Heer wilt dienen, als u toegewijd wilt zijn, dan is dat juist op de plaats van onderwerping. De man met wie ze trouwde heette Lappidoth, en Lappidoth betekent fakkel. Dat betekent dat haar echtgenoot blijkbaar ook – in ieder geval in naam – een getuige was, een getuige van God. We zouden vandaag de dag zeggen: een getuige van de Heer Jezus. En dat is belangrijk voor ons als echtgenoten, dat is belangrijk voor ons allemaal als gelovigen, ook voor u als echtgenotes, dat wij, dat u, werkelijk getuigen zijn van de Heer Jezus. U bent geen leraar volgens Efeze 4, of een evangelist, of een herderin in die zin, die als een gave aan de gemeente is gegeven; God, Jezus, heeft dat voor mannen voorbehouden. Maar u mag, en wij allemaal mogen, we zouden getuigen moeten zijn van de Heer Jezus, door ons leven en ook door onze woorden. U hebt jonge kinderen op school; daar liggen prachtige mogelijkheden, bijvoorbeeld om een ​​kinderuur te leiden. U hebt contact met andere moeders – prachtige mogelijkheden om te getuigen van de Heer Jezus. U bent nog niet getrouwd; u werkt. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid? We zijn niet bedoeld om te evangeliseren op het werk maar we werken. Maar gebruiken we deze gelegenheid wel echt om getuigen te zijn? En het was in deze omgeving dat Debora leefde als de vrouw van Lappidoth.

In vers 4 lezen we dan, dat zij in die tijd gaf leiding aan Israël als richter. Zoals ik al eerder heb gezegd, is dit natuurlijk een teken van achteruitgang, dat God een vrouw voor deze taak moest aanstellen. Het is duidelijk, dat geen enkele man bereid of in staat was om dit te doen. Ook haar echtgenoot niet – misschien leefde hij al niet meer, dat weten we niet. Ook Barak, die God wilde gebruiken, was niet echt geschikt om deze plaats in te nemen. En dan lezen we in vers 5: “Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe.” Daar zien we ten eerste, dat zij duidelijk een vormende invloed had. Ze woonde onder een palmboom, maar het was niet zomaar een palmboom; het was de palmboom van Debora. Omdat zij als rechter optrad, zeiden de mensen natuurlijk: “Ga daarheen, naar die Palmboom van Debora; Debora werkt daar.” Maar laten we dit in een positief licht zien: dat ze werkelijk zo’n positieve, geestelijke invloed uitgeoefend heeft, dat wat ze voor God deed vormend was, zó vormend, zó positief vormend, dat het naar haar vernoemd werd: de palmboom van Debora. Debora, honingbij, ijverig, ook werkelijk zo’n vormende invloed. Dat kunt u ook hebben. U kunt een vormende invloed hebben in uw gezin. U zult niet over uw man heersen. U moet u aan uw man onderwerpen. En toch, de sfeer die u als vrouw kunt bewerken, ook Godsvrucht in uw leven – dat zijn vormende eigenschappen die een zegen zijn, een zegen voor een gezin. Zusters kunnen vormend zijn voor een plaatselijke gemeente, een plaatselijke samenkomst. Niet dat zusters op de een of andere manier de leiding moeten nemen, dat ze een soort heersende functie moeten uitoefenen. Nee, maar door de manier waarop ze met elkaar omgaan, kunnen ze een sfeer bewerken die vormend is, die, om zo te zeggen, tot een Palm van Debora wordt.

En dan vinden we, dat haar huis tussen Rama en Bethel lag. Rama betekent ‘de hoogte.’ Dit spreekt ervan, dat ze oog had voor de geestelijke hoogten die God aan Zijn volk heeft geschonken. Wij hebben vandaag de dag veel hogere geestelijke hoogten. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En u, als zuster, hoeft het genieten en de vreugde van deze geestelijke hoogten niet aan uw man over te laten. Uzelf kunt en moet profiteren van deze geestelijke hoogten. U moet ervan genieten, u moet ernaar leven, u kunt ze verdedigen, zoals we lezen in Efeze 6. Is dat werkelijk een leven? U hoeft u niet, en moet u ook niet, alleen maar bezig te houden met aardse zaken, maar u kunt uw dag beginnen met het lezen van Gods Woord. Zijn geestelijke hoogten werkelijk bepalend voor u?

En dan is er ten tweede Bethel, wat zich vertaalt als ‘Huis van God,’ en dat we voor het eerst tegenkomen bij Jakob. Neemt het Huis van God – dat wil zeggen, de gemeente van God, de gemeente van God – een bepalende plaats in uw leven in? Is het werkelijk zo, dat het huis van God ook uw leven definieert, dat u graag de samenkomsten bijwoont, dat u graag deel uitmaakt van de gemeente van God, dat u het fijn vindt om onder de broeders en zusters te zijn, niet alleen binnen uw gezin, maar dat u ook deze gemeenschap van broeders en zusters actief opzoekt en beoefent, en dat u gastvrijheid betoont aan de plaatselijke gelovigen en daarbuiten, Bethel? Zijn de principes van het gemeentelijke leven belangrijk voor u? Is dit iets wat een vaste plaats in uw hart heeft en niet simpelweg aan uw man wordt overgelaten? U kunt uw man hierbij helpen. Volgens Genesis 2 wordt de vrouw aan de man gegeven als hulp, als steun, niet om de principes van Gods Woord te verzwakken, maar om ze te bevestigen en hem te motiveren, zoals we zien in het boek Richteren met de dochter van Kaleb, hoe zij haar man werkelijk aanmoedigde om volgens deze principes te leven en hem uitdaagde. Het is niet de bedoeling, dat u probeert een leidende positie voor uw man te bemachtigen onder de gelovigen, maar veeleer dat u hem aanmoedigt en motiveert om zijn energie werkelijk te wijden aan het huis van God, de gemeente, de gemeente van God, om zich eraan te wijden, zich daarmee bezig te houden, het te verwezenlijken en er ook verantwoordelijkheid in te nemen. Dit zien we, figuurlijk gesproken, terug in Debora, en zij is werkelijk een voorbeeld, ook voor u als zuster vandaag, voor ons als gelovigen in onze tijd.

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: Christendom

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