De waarde van gelovige vrouwen in Gods Woord (1): Inleiding

29 juli 2024

Het is zomer. En veel mensen hebben nu een heleboel andere dingen aan hun hoofd. Daarom beperken we onszelf een beetje en brengen we om de dag een podcast (audio uitzending) over een speciaal onderwerp (en slechts bij uitzondering extra ingevingen).

Gods woord heeft veel te zeggen over gelovige vrouwen. Het is een waardevol onderwerp dat ons hier met onregelmatige tussenpozen zal bezighouden.

Gods woord spreekt op veel plaatsen over gelovige vrouwen. Hij geeft gelovige vrouwen een heel speciale waarde. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot aan het einde zien we met welk een eerbied en achting God spreekt over de schepselen die Hijzelf heeft geschapen, vrouwen in wie Hij geloof heeft gelegd. Want net als voor ons mannen geldt ook voor gelovige vrouwen, dat het nieuwe leven, de nieuwe geboorte, een geschenk van God is. Want niemand, vrouw noch man, heeft uit zichzelf God gezocht. Nee, God is ons leven binnengestapt. Maar het is des te mooier, dat God juist in Zijn Woord herhaaldelijk verwijst naar de waarde van gelovige vrouwen voor Hem.

Als we 1 Timotheüs 2 vers 10 als basis nemen, waar het natuurlijk bedoeld is als een vermaning, vrouwen die belijden God te vrezen door goede werken. Dat is wat God in jullie ziet, vrouwen die de Heer Jezus willen volgen, die een leven voor God en met God willen leiden. Dat is wat Hij belangrijk vindt, dat jullie in de vrees voor God in het besef voor God te leven ook verwerkelijkt in je dagelijks bestaan, je dagelijks leven. God ziet jullie en Hij ziet jullie niet alleen als dochters van jullie ouders, als vrouwen van jullie mannen, maar Hij ziet jullie als mensen die gekenmerkt worden door hetzelfde kostbare geloof als wij mannen. In 1 Petrus 3, óók in een speciaal verband, spreekt de apostel Petrus over het feit, dat jullie als vrouwen mede-erfgenamen zijn van de genade van het leven (vs. 7). Dezelfde prijs die voor ons gelovige mannen is betaald, namelijk het bloed van Christus, heeft ook u verlost en tot kinderen van God gemaakt.

Zo, in een willekeurige volgorde, zou ik iets willen zeggen over gelovige vrouwen in de Bijbel. Sommige dingen die we in Gods Woord vinden zouden misschien tot een zekere bezorgdheid kunnen leiden. Bijvoorbeeld, als Salomo in Spreuken 31 vers 10 zegt: “Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.”

Dan is wat daar gezegd wordt over de gelovige vrouw zo’n uitspraak, dat het bijna bedreigend kan lijken. Maar dat hoeft niet en dat moet ook niet. God wil je bemoedigen door Zijn Woord. Hij wil u bemoedigen om aan de zijde van uw man of als u ongetrouwd bent, aan de zijde van de Heer Jezus, met de Heer Jezus een leven te leiden, dat waardevol is, dat waardevol is voor de eeuwigheid, dat ook waardevol is voor de gelovigen met wie u te doen hebt, in wier midden u leeft, in wier midden u woont. Wat waardevol is voor ongelovigen die iets in u zien, dat u iets bezit wat zij niet bezitten. En daar hebben jullie grote uitdagingen, maar ook grote mogelijkheden, grote kansen, ook om iets met mensen te doen, misschien ook met kinderen, of om iets voor hen te doen, om goed voor hen te leven, om iets te bieden, dat indruk op hen maakt en hen tot Christus leidt. Of het nu ongelovigen zijn om zich te bekeren, of gelovigen om meer met de Heer Jezus te leven. En hier is het niet doorslaggevend of u echtgenoot of moeder bent of niet getrouwd, maar wat doorslaggevend is, is dat u dit leven voor de Heer leeft, dat u zich niet alleen afhankelijk maakt van uw man, bijvoorbeeld als u getrouwd bent, hoewel u dan uw leven samen met hem leeft en in een door God gewijde onderwerping aan hen, maar dat u ook een zelfstandig, persoonlijk geloofsleven hebt, ongeacht of u getrouwd bent of niet.

Ter afsluiting van deze inleiding, hoofdstuk 7 vers 28 uit het boek Prediker. “Die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eén man onder duizend heb ik gevonden. Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden.” Ja, we weten, dat er maar één Volmaakte is, maar één Mens. En dat is de Heer Jezus Christus. Anders is er niemand volmaakt, niet onder de mannen en niet onder de vrouwen. Jullie hoeven dus niet te wanhopen als jullie je realiseren, dat jullie in het dagelijks leven niet in staat zijn om in alle opzichten naar het Woord van God te leven. Ja, jullie hebben nieuw leven. Jullie hebben eeuwig leven. Jullie kunnen God dienen, jullie kunnen God verheerlijken in jullie leven, net zoals wij mannen dat ook kunnen doen. Maar helaas falen wij zo vaak. En dat zullen jullie ook wel beseffen. Maar wanhoop dan niet, geef niet op, maar kijk opnieuw naar de Heer Jezus. Hij is het ankerpunt. Hij is het doel. Hij is het voorbeeld voor jullie en voor ons mannen. En als we meer naar Hem zouden kijken, dan zouden we ook meer leven om God te verheerlijken. In deze, ik noem het maar een korte introductie, gaan we vooral kijken naar het voorbeeld van de vrouw. Dat wil zeggen, waar we in Gods Woord voorbeeldige gebeurtenissen vinden in het leven van gelovige vrouwen om jullie aan te moedigen hetzelfde te doen. Maar we kijken ook naar waar gelovige vrouwen gefaald hebben. Want net als bij ons mannen vinden we ook in Gods Woord, dat vrouwen niet naar Gods gedachten hebben geleefd, ook al zijn ze bekeerd, ook al zijn ze wedergeboren. En dan zijn er een aantal fundamentele verwijzingen naar het leven van vrouwen, naar de houding van vrouwen, naar de levenspraktijk van vrouwen, zoals we die geformuleerd vinden in het Nieuwe Testament door de apostelen. En ik wil ook naar zulke passages kijken en ze een beetje uitleggen ten behoeve van ons allemaal, van al Gods kinderen, van Gods volk, van de gemeente van God.

