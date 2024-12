18 uur geleden De voeten van God (3)

Psalm 8 vers 5-7; Hebreeën 2 vers 5-9

D) De voeten van Christus in de volheid van de tijden

1) Christus, de erfgenaam van alle dingen

“Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?” Adam betekent mens en is afgeleid van het woord voor stof van de aarde. Adam is daarom de term voor eerstgeborene. De naam van zijn kleinzoon, Enos, betekent zwak, broos mens. De Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God, heeft Zichzelf zo vernederd, dat Hij mens werd. Hij was een mens zoals wij, behalve dan de zonde. Door het lijden van de dood werd Hij zelfs minder gemaakt dan de engelen, want engelen kunnen niet sterven. Wij mensen beschouwden Hem als niets vanwege Zijn nederigheid en zwakheid. Maar God heeft in het werk van deze ene mens, de Mens Christus Jezus, Zijn volkomen welgevallen gevonden. Daarom heeft Hij Hem verheven boven de werken van Zijn handen. De tijd, dat alles aan Zijn voeten zal worden onderworpen, ligt nog in de toekomst. Maar de dag komt, dat God Hem, als Erfgenaam, de heerschappij over de hele schepping zal toevertrouwen.

2) Zijn vijanden als voetbank voor Zijn voeten

“De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten” (Ps. 110:1). Deze passage, geciteerd door de Heer Zelf, kondigt Hem aan als wie Hij werkelijk is: Niet alleen de Zoon van David, maar ook Zijn Heer, de Zoon van God Zelf. Hij heeft Zich zo diep vernederd, dat Zijn vijanden Hem als niets beschouwden. Daarom zal God voor de hele wereld openbaren wie deze “door allen verachte” werkelijk is. Hij heeft Hem al de plaats aan Zijn rechterhand gegeven. De dag komt spoedig waarop God al Zijn vijanden als een voetbank voor Zijn voeten zal neerleggen. Elke knie zal zich voor Hem moeten buigen en Hem als Heer erkennen.

3) Zijn voeten op de Olijfberg

Wanneer zal dit zijn? Nu zien we nog niet, dat alles aan Hem onderworpen is (Hebr. 2:8). Na de verdrukking van Jakob zal Zijn dag komen, de dag van de HEER, waarop Hij Zijn heerschappij zal uitoefenen.

Hoe zal dit gebeuren? “Zie, er komt een dag voor de HEERE” waarop Hij zal verschijnen. Elk oog zal Hem zien. “De HEER zal uittrekken” om te strijden tegen Zijn vijanden. “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.” Op deze manier maakt Hij aanspraak op het eigendom van het land en van de hele aarde, want het land is van Hem. Hij, de HEER der heerscharen, moet als Koning regeren (Zach. 14:1,3,4,9,16). Alle volken zullen Hem aanbidden.

4) Erkenning van Zijn regering

“Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij” (Ps. 99:5). De Heer Jezus zal de wereld bewijzen, dat Hij de eerste en enige Heerser zal zijn Die recht en gerechtigheid zal uitoefenen. Dit zal ook publiekelijk worden erkend. Alle volken zullen neervallen aan de voetbank van Zijn voeten. Door dit eerbetoon zullen mensen zichzelf eindelijk op hun juiste plaats zetten. Laten we nooit vergeten hoezeer wij mensen de Zoon van God hebben miskend!

“HEERE, denk aan David, aan al zijn lijden” (Ps. 132:1). Als antwoord zegt het trouwe overblijfsel: “Laten wij Zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten!” (Ps 132:7). Sion zal de plaats zijn waar Hij zal tronen en wonen. De troon spreekt van Zijn rechtmatige heerschappij. Zijn woning betekent de plaats waar Hij Zijn Naam zal laten rusten en waar Hij op een priesterlijke wijze gediend zal worden.

5) Hij maakt de plaats van Zijn voeten heerlijk

“De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken. Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël” (Jes. 60:13,14).

De Heer Jezus zal Zijn heerlijkheid openbaren. De volken, vooral de groten, hoogsten en edelen, zullen komen om de plaats van Zijn voeten heerlijk te maken. Alle mensen zullen bijdragen om Hem te eren. Zij die smaders waren, zullen neervallen voor de zolen van Zijn voeten. Ze zullen moeten erkennen hoe veelomvattend de resultaten van de regering van deze Ene zijn: Vrede, gerechtigheid, verlossing, heerlijkheid en eeuwig licht zijn de kenmerken van de stad van de grote Koning.

Ware vrede is niet simpelweg de afwezigheid van oorlog en geweld, maar het vreedzaam samenleven van de volkeren, dat Hij bewerkt. Hoeveel mensen worden vandaag de dag achtergesteld en onrechtvaardig behandeld. Hoezeer worden Gods rechten miskend. Dan zullen mensen en dieren hun deel krijgen en bovenal zal de Heer Zijn rechten verkrijgen. Hoeveel wonden zal de tijd van verdrukking hebben achtergelaten bij het trouwe overblijfsel! De Heer zal ze genezen. De geschiedenis van de mensheid heeft niets heerlijks voor God voortgebracht. Het regeren van de Heer Jezus zal heerlijk zijn voor God. Het was donker in Egypte en het is nog steeds moreel donker in de wereld van vandaag. Maar in het koninkrijk van de Zoon des mensen zal er licht zijn (Jes. 60:15-22).

6) Zijn voeten als blinkend koper, alsof ze gloeien in een oven

Wanneer de Geest van God Hem voorstelt, Die gelijk is aan de Zoon des mensen, laat Hij Hem zien “met voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven” (Openb. 1:15). De Heer Jezus oefent Zijn ambt als Rechter niet uit als de Zoon van God, maar als Mens die in alle dingen is verzocht zoals wij (verg. Hand. 17:30,31; Hebr. 4:15). Dit zijn dezelfde voeten die ons de boodschap van vrede hebben gebracht, maar die wij doorgraven hebben. Het blinkend koper symboliseert de beproevende heiligheid van God, die Hij eerst toepast op Zijn huis (1 Petr. 4:17). Maar aan het einde van de dagen zal Hij het oordeel uitoefenen door de wijnpers te betreden van de wijn van de toorn van de Almachtige God (Openb. 19:15). Wat een ernstig, verschrikkelijk uur voor allen die het goede nieuws van het evangelie niet hebben geloofd en zelfs Zijn Woord met voeten hebben getreden (Hebr. 10:29)!

7) Hij moet heersen, ook over de dood

De Heer Jezus moet regeren totdat al Zijn vijanden onder Zijn voeten zijn gelegd (1 Kor. 15:25). Er is een groot verschil tussen ons vrijwillig buigen aan Zijn voeten en iemand die als vijand van God onder Zijn voeten wordt gelegd. Naast mensen en volkeren heeft de Heer Jezus nog een vijand: de dood. Hij wordt de laatste vijand genoemd. Hij heeft hem 2000 jaar geleden verslagen. Aan het einde van het Duizendjarig Rijk zal Hij hem wegdoen. “Want Hij (God) heeft alles aan Zijn voeten onderworpen” (1 Kor. 15:27). De dood kwam de wereld binnen door de zonde van de eerste mens. Tot op de dag van vandaag is de dood niet alleen een vijand van de Heer Jezus, maar ook de “koning van de verschrikkingen” voor ongelovige mensen (Job 18:14). Zelfs als gelovigen kennen we nog steeds het dal van de schaduw van de dood, maar ook de Herder, van Wie ieder verlost mens persoonlijk kan zeggen: “U bent met mij” (Ps. 23:4). Hoe heerlijk zal de dag zijn waarop de dood is weggenomen!

Zo is alles onderworpen aan de Heer Jezus Christus: “… en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse [gewesten], boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in dit tijdperk maar ook in het komende; en Hij heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult” (Ef 1:20-23). Wat een unieke en heerlijke positie neemt de Heer Jezus in! Wat een wonderbare plaats neemt Zijn bruid in! Zij is niet onderworpen aan Zijn voeten, maar rust aan Zijn hart.

Markus Furrer; © www.haltefest.ch

Jaar 2003, bladzijde 85.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW