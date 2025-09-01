1 dag geleden De trouwe liefde van God

“Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad …” (Mal. 1:2).

De boodschap van Maleachi begint waar elke afwijking van God begint: in het hart.

Het volk van Juda verloor alle waardering voor Gods liefde voor hen. Mozes had tegen hen gezegd: “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een ​​volk te zijn … vanwege de liefde van de HEERE” (Deut. 7:6+8a). Toen zei Jeremia tegen hen: “… met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad …” (Jer. 31:3).

God had Zijn liefde voor hen getoond door hen te verkiezen boven de nakomelingen van Esau, door hen te helpen terug te keren en de verlaten plaatsen te herbouwen, en door hen Zijn grootheid te laten zien die aan anderen buiten Israëls grenzen werd getoond (zie Mal. 1:2-5). Dit alles, en toch vroegen ze: “Waarin hebt U ons liefgehad?”

Wij zijn vandaag niet anders. Onze harten kunnen gemakkelijk ongevoelig worden voor Zijn liefde voor ons, en we vergeten dat “Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden” (1 Joh. 4:10). Als we Zijn grote liefde voor ons uit het oog verliezen, zullen we langzaam aangetrokken worden tot andere dingen.

Dit is wat er gebeurde met de gemeente in Efeze: ze verlieten hun eerste liefde (Openb. 2:4). Er waren zoveel andere dingen binnengeslopen, waardoor hun liefde voor Christus verdwenen was. Dit is wat er gebeurde met Juda in de dagen van Maleachi. Ze zochten naar materiële zegeningen als bewijs van Gods liefde en werden blind voor alles wat Hij had gedaan. Als christenen moeten we ons hart voortdurend laten verfrissen door het Woord van God, wat betreft Zijn liefde voor ons, die openlijk werd getoond toen Christus voor ons stierf.

Anker voor vandaag

Het leven van een christen is een pelgrimstocht, maar elke stap op de reis biedt een nieuwe gelegenheid om te verwachten en te vertrouwen op de trouwe liefde van God onze Vader.

