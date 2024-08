19 uur geleden De symboliek van de tabernakel (11)

Exodus 27 vers 9-19

De voorhof

Het getal vijf en zijn veelvouden waren op een bijzonder opvallende manier op de voorhof gestempeld. De gordijnen van fijn linnen waren 5 el hoog, hun lengte naar het zuiden was 100 el, en er waren 20 pilaren; hun lengte naar het noorden was 100 el, en ook daar waren 20 pilaren. De breedte naar het westen was 50 el, en daar waren 10 pilaren. Tussen elke pilaar was een vierkant van linnen van 5 x 5 el.

Deze vierkanten van fijn linnen zijn een beeld van het leven van onze Heer in al Zijn reinheid en heiligheid. De pilaren hadden verbindingsstukken van zilver, haken van zilver en voeten van koper – dit symboliseert dat aan het kruis aan de eisen van Gods heiligheid werd voldaan. Als dit niet was gebeurd zou het getuigenis van het volmaakte leven van de Heer aan deze wereld onmogelijk getoond kunnen worden. “Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus; niet door1 het water alleen, maar door het water en het bloed” (1 Joh. 5:6).

De totale lengte van het gordijn is niet zonder betekenis:

100 el aan de noordkant (55,0 m);

100 el aan de zuidkant (55,0 m);

50 el aan de westkant (27,5 m);

30 el aan de oostkant (16,5 m);

De totale lengte was dus 280 el.

Dit – zo zal men zich herinneren – was de lengte van de prachtige binnenste tentkleden, die alleen voor de ogen van de priesters waren bestemd. De mantel van fijn linnen benadrukt voor het hele kamp het getuigenis van de reinheid van het leven van onze Heer.

Er was ook geen tegenstelling tussen Zijn uiterlijke leven en Zijn innerlijke leven. Toen Hem werd gevraagd: “Wie bent U?”, kon Hij antwoorden: “Geheel wat Ik u zeg” (Joh. 8:25).

Wat is het verschil tussen het dekkleed van dassenvellen en de gordijnen van fijn linnen? Het antwoord is, dat het eerste is wat de ongelovige man in Zijn leven waarnam; het tweede is de reinheid waarin Hij zich aan de wereld presenteerde. De mensen zagen in Hem “geen gedaante dat zij Hem begeerden” (Jes. 53:2). Zijn volmaakte mensheid had toch zeker hun aandacht moeten trekken. “Nooit heeft een mens zó gesproken <als deze mens <spreekt>>” (Joh. 7:46). De dienaren van de overpriesters en Farizeeën die waren gezonden om Hem te arresteren, maar die door Zijn getuigenis waren ontwapend en met lege handen terugkeerden, getuigden hiervan. Het volk “verwonderde zich over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen” (Luk. 4:22). Helaas! Hoe verwierpen de mensen in het algemeen dit wonderbaarlijke getuigenis!

De 50 el van de gordijnen met de 10 pilaren werden als volgt verdeeld:

15 ellen en 3 pilaren

20 ellen en 4 pilaren

15 ellen en 3 pilaren

We zien opnieuw de veelvouden van vijf die zo opvallend lijken. De vier pilaren voor de poort van de voorhof zijn interessant. Ze stellen voor dat de ingang ervan gold voor de hele wereld, niet alleen voor één volk of één familie, voor de priesters, maar voor de hele wereld, overal waar mensen zijn. Het gordijn van de poort van de voorhof was meer dan het fijne linnen, het was gemaakt in “gekleurd werk” en er zat blauwpurper en roodpurper in. We hebben al gekeken naar wat dit betekent.

De poort van de voorhof is een beeld van Christus, die zei: “Ik ben de deur” (Joh. 10:9) en “Ik ben de weg” (Joh. 14:6). “Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, [de] mens Christus Jezus” (1 Tim. 2:5). “En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Hand. 4:12). “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6). Dit zijn Zijn eigen woorden. Niet door tranen, gebeden, inspanningen, gevoelens of door op het slagveld te sterven – maar alleen door Christus en op grond van Zijn verzoenend sterven aan het kruis.

Vijf en de veelvouden van vijf spreken van verantwoordelijkheid die is voldaan, want de pilaren die het gordijn van fijn linnen droegen, hadden voeten van koper, wat spreekt van het verzoenend sterven van onze Heer. Het blauwpurper en rood purper en scharlaken spreken van Zijn persoonlijke heerlijkheid en de heerlijkheid van Zijn ambt. Er waren geen cherubs (engelen) in de poort van de voorhof geweven. Geen bedreiging, geen oordeel markeerde de ingang. Alleen reine, soevereine genade wordt weergegeven in de symbolische betekenis van deze prachtige poort. Er was slechts één ingang voor iedereen; slechts één ingang naar het heilige voor de priesters; slechts één ingang naar het heilige der heiligen voor de hogepriester.

De pinnen en koorden

Als het witte linnen ten eerste Christus voorstelt in Zijn onbevlekte leven als een getuigenis, dan leert het linnen de gelovige ten tweede, dat hij een getuigenis voor Christus moet zijn in deze wereld. Helaas! Hoevelen falen in het dagelijks leven en vergeten dat gerechtigheid niet gaat over het geven van 100 cent voor een euro, maar over het handelen naar anderen in de genade die we van God hebben ervaren. In dit laatste verband laten de pinnen en koorden zien, dat we niet in onze eigen kracht een getuige kunnen zijn. Net zoals de pilaren overeind werden gehouden door een kracht buiten henzelf, kan de gelovige alleen door de kracht van de Heilige Geest een getuige van Christus zijn.

1. Letterlijk ‘in,’ dit is in de kracht van.

