43 minuten geleden De symboliek van de tabernakel (10)

Exodus 27 vers 1-8

Het koperen altaar

We gaan verder naar buiten en komen uit op de voorhof die de tabernakel omringde. Als je van buitenaf door de ingang van de voorhof kwam, was het eerste wat je zag het koperen altaar. Het was een fascinerend gezicht. Een vergelijking tussen de afmetingen van de ark en die van het koperen altaar is interessant.

De ark:

° 2,5 el lang (1,38 meter);

° 1,5 el breed (0,825 m);

° 1,5 el hoog (0,825 m);

Het koperen altaar (brandofferaltaar)

° 5 el lang (2,75 m);

° 5 el breed (2,75 m)

° 3 el hoog (1,65 m).

Hieruit kan worden afgeleid dat het koperen altaar veel langer was dan de ark en dat de hoogte twee keer zo groot was als die van de ark. God wilde de mensen de noodzaak van verzoening inprenten om hen te kunnen zegenen. O, was deze waarheid maar dieper in elk hart gegrift!

In tegenstelling tot de ark en de tafel voor de toonbroden, die gemaakt waren van acaciahout bedekt met louter goud, was het koperen altaar gemaakt van acaciahout bedekt met erts. Erts, of beter gezegd koper, is het metaal, dat het best bestand is tegen vuur.

In de oudheid beheerste men een bewerkingsproces, dat koper zeer hard maakte. De gebruikte methode is vandaag de dag niet meer bekend. Erts of koper staat voor de hevigheid van de toorn van God tegen de zonde. “Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn” (Klaagl. 1:12). Iemand heeft eens gezegd: “Goud is de gerechtigheid van God, nodig om te naderen waar God is; koper is de gerechtigheid van God, in Zijn handelen met de zonde van de mens, daar waar de mens is.”

Het koperen altaar was de plaats waar de offers werden gebracht, de brandoffers en de vredeoffers. De handen van de offeraar werden op de kop van het offerdier gelegd en daarna werd het offerdier door de offeraar geslacht en werd het bloed door de priesters op het altaar gesprenkeld.

De grootte van het koperen altaar was verbazingwekkend. Het was alsof God heel duidelijk wilde maken, dat je alleen via een verzoenend offer tot Hem kunt naderen. “Zonder bloedstorting is er geen vergeving” (Hebr. 9:22).

Bovendien was het koperen altaar vierkant, wat voorstelde dat de boodschap van het evangelie voor de hele wereld is, noord, zuid, oost en west; voor Joden en niet-Joden, voor mensen met blanke, rode, bruine en zwarte huidskleur, voor vorsten en bedelaars, geleerden en analfabeten, voor godsdienstige en niet godsdienstige mensen, voor rijk en arm, voor jong en oud. Zo waren ook de opdrachten van onze Heer: “Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping” (Mark. 16:15).

De vier hoornen op het altaar, gemaakt van acaciahout en bedekt met koper, symboliseren de kracht en macht van het altaar. Het is alsof God het hart wil versterken van hen die met Hem in het reine willen komen. We herinneren ons dat Joab, uit angst voor de gevolgen van zijn verraad aan koning Salomo, naar de tent van de HEER vluchtte en de hoornen van het altaar vastgreep (1 Kon. 2:28). Hij dacht, dat hij een veilig toevluchtsoord had gevonden, maar hij kwam niet met een offergave en bloed, en dus was het altaar tegen hem en stierf hij.

De potten, scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen die bij het koperen altaar hoorden, waren allemaal van koper, als symbool dat God ons niet wil afhouden van gedachten over Zijn heiligheid, Zijn gerechtigheid en Zijn eisen. Dit wordt alleen bevredigd door wat het altaar symboliseert.

Er werd een netwerk gemaakt van koper en vier ringen op de vier hoeken van het altaar, en het netwerk werd zo geplaatst, dat het precies tot halverwege het altaar reikte. Er was geen ontkomen aan voor het slachtoffer. Het offer werd zeker en vast in het midden van het altaar gelegd om door het vuur verteerd te worden.

We herinneren ons de geschiedenis over hoe Abraham door God werd gevraagd om zijn zoon op het altaar op de berg Moria te offeren, dat juist op het moment dat hij het mes in zijn hand had, dat nu onmiddellijk zijn dodelijke werk zou doen, God de hand van Abraham genadig terughield. En God vertelde hem, dat er een ram was waarvan de horens in de struiken vastzaten en dat hij die in plaats van Izaäk kon slachten. Maar toen onze Heer aan het kruis hing, was er geen plaatsvervanger voor Hem, er was geen ontkomen aan de beproeving van het kruis.

In de hof van Gethsémané riep de Heer Jezus uit in de grootste angst van Zijn ziel, waarbij Zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan” (Matth. 26:39). Maar er was geen uitweg voor Hem, wilde de verzoening volbracht worden, wat niemand anders dan Hij kon volbrengen. Hij alleen kon het machtige werk doen. In Zijn volmaaktheid voegde Hij er nog aan toe: “Echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”. Het netwerk van koper was hier werkelijkheid geworden.

Een interessante bevestiging van dit alles vinden we in Numeri 16. Toen Korach, Dathan en Abiram in opstand kwamen tegen het priesterschap, gebood Mozes de opstandelingen en zijn broer Aäron om hun vuurschalen te nemen met reukwerk en vuur en daarmee bij de ingang van de tent van samenkomst te gaan staan. God reageerde heel snel op hun aanmatiging door iets nieuws te doen: de aarde opende haar mond en verzwolg de opstandelingen levend. Vuur ging uit van de HEER en verslond de 250 mannen die de wierook hadden aangeboden. Mozes moest toen van de HEER tegen Eleazar zeggen: “… dat hij de vuurschalen uit de vlammen moet halen en het vuur weg moet strooien, ver weg; want ze zijn heilig, te weten de vuurschalen van deze mensen die ten koste van hun leven gezondigd hebben. En maak er platgeslagen platen van, als een beslag voor het altaar. Zij hebben ze immers voor het aangezicht van de HEERE gebracht, daarom zijn ze heilig. Zo zullen ze voor de Israëlieten tot een teken zijn” (Num. 16:37-38).

De vuurpannen, die in dunne platen werden geslagen, dienden als bedekking voor het altaar. En zo waren ze altijd een ernstig teken, dat men alleen tot God kon naderen op de manier die Hij voorschreef. Er zijn vandaag de dag duizenden die omkomen “in de tegenspreking van Korach” (Jud. 11). Denk aan de Jehovah’s Getuigen, Christian Science en dergelijke die dit dwaalspoor bewandelen met zijn vreselijke einde en eeuwige straf. Denk aan hen die de moslimvisie onderwijzen, dat de heldendood redding brengt.

A.J. Pollock; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.12.2007.

[Duitse eerste publicatie! Oorspronkelijke titel: The Tabernacle’s Typical Teaching]. Vrij vertaald naar het Nederlands.

[Ingezonden door Stephan Keune}

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW