1 dag geleden De Psalm van het zondoffer (2)

“Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk” (Ps. 22:7).

In Psalm 22 vinden we verschillende beschrijvingen van de Heer Jezus die wijzen op Zijn lijden en op Zijn unieke Persoon en positie als Messias. Ten eerste horen we Hem in dit vers profetisch zeggen: “Ik ben een worm en geen man.” Dit woord voor worm komt verschillende malen voor in het Oude Testament en wordt vaak vertaald als “scharlakenrood” of “karmozijnrood.”

De worm waar het hier over gaat, heet tola; het is een kleine worm die zich voedt met planten, en wanneer hij wordt vermalen, levert hij een prachtige scharlakenrode kleurstof op die permanent en kostbaar is, en die door de rijken wordt gedragen. De letterlijke betekenis van het woord scharlaken is dan ook “de pracht van de worm.” Wanneer het op de Heer van toepassing is, herinnert het ons eraan, dat Hij vernietigd [1] moest worden, opdat Zijn heerlijkheid en schoonheid zichtbaar zouden worden. Het spreekt van Zijn vernedering door mensen, een schande voor mensen en veracht door het volk. Hij werd vernietigd en ter dood gebracht, opdat u en ik zouden leven en bekleed zouden worden met de glorieuze gewaden van onze verlossing!

De uitdrukking “en geen man” betekent eigenlijk “een onbeduidend persoon.” Dit doet ons denken aan wat we lezen in Filippi 2 vers 5-7: “Christus Jezus … maar Zichzelf ontledigd heeft, [de] gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend.”

Een andere uitdrukking vinden we in Psalm 22 vers 21: “Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond.” De uitdrukking “mijn eenzame ziel” wordt door sommigen vertaald als “mijn enige.” Deze uitdrukking wordt vijf keer in het Nieuwe Testament gebruikt met betrekking tot de Heer Jezus als de “Eniggeborene.” In Genesis 22 vers 2 wordt het gebruikt voor Izak, die een beeld is van de Heer Jezus. De Heer Jezus is de enige unieke, eeuwige Zoon van God. Zelfs toen Hij aan het kruis hing, na Zijn lijden en nadat Hij Zijn geest had overgegeven, verklaarde de hoofdman: “Waarlijk, Deze was Gods Zoon” (Matth. 27:54)!

Anker voor vandaag

The Holy One who knew no sin, God made Him sin for us;

The Saviour died our souls to win, Upon the shameful cross.

His precious blood alone availed To wash our sins away;

Through weakness He o’er hell prevailed, Through death He won the day. Miss Burlingham De Heilige, die geen zonde kende, God maakte Hem tot zonde voor ons;

De Heiland stierf om onze zielen te winnen, aan het schandelijke kruis.

Alleen Zijn kostbaar bloed was voldoende om onze zonden weg te wassen;

door zwakheid overwon Hij de hel, door de dood behaalde Hij de overwinning. Vrij vertaald.

NOOT:

1. Of ‘ontledigd’ (Fil. 2:6).

