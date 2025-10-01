19 uur geleden De oneindige liefde van God

“Maar God bewijst Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Rom. 5:8).

We hebben deze verzen (vs. 6-11) al eens in onze studie besproken, maar ik wil onze aandacht nog eens richten op vers 8. Wanneer we dit vers citeren, halen we het vaak uit zijn context om de wonderlijke waarheid van Gods verbazingwekkende liefde voor ons te benadrukken. Maar als we terugkijken naar de passage, ontdekken we een ander aspect van deze verbazingwekkende liefde, dat het voor ons des te waardevoller maakt.

Paulus heeft al eerder in Romeinen gezegd: “Er is geen rechtvaardige, ook niet één; er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één” (Rom. 3:10-12). Maar er was er Eén die de Schrift “de Rechtvaardige” noemt (1 Joh. 2:1).

Zoals we al hebben gezien, wordt de toestand van de mens samengevat als krachteloos, goddeloos, zondaar en vijand van God. Waarom zou iemand zijn leven geven voor zulke mensen?

De uitspraak “Maar God” in ons vers contrasteert onze zwakke menselijke liefde met Gods oneindige liefde. Het onthult, dat God Zijn liefde voor ons inwijdde toen wij Hem niets te bieden hadden. Onze God is de “HEERE, HEERE God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw” (Ex. 34:6).

Ons vers van vandaag benadrukt het karakter van onze God – Hij “vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9). Petrus zegt ook: “Want ook Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, Hij, [de] Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Hij die wel gedood is in [het] vlees, maar levend gemaakt in [de] Geest” (1 Petr. 3:18). Het kruis maakte deel uit van Gods wonderbare plan van liefde.

Anker voor vandaag

De liefde van God is zo groot als Zijn kracht. Ze is oneindig – ze kent geen maat of einde.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW