De noodzaak van het kruis

“En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden” (Joh. 3:14).

16 april 2025

Het kruis was een absolute noodzaak. HIJ MOEST VERHOOGD WORDEN. Een nader onderzoek van Johannes 3 vers 14 zal helpen begrijpen waarom dit zo is. De verwijzing naar het verhaal van Mozes wordt gevonden in de Schriften van het Oude Testament, in het boek Numeri 21 vers 4-9. Deze passage kan worden beschouwd door de openbaring van “3 GROTE DINGEN”. Deze passage kan worden beschouwd aan de hand van de onthulling van “3 GROTE DINGEN.” Deze zijn als volgt.

Er was een “GROTE ZONDE” begaan. De kinderen van Israël trokken door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Het volk werd bedroefd of ontmoedigd vanwege hun reis. Ze klaagden bij God over hun omstandigheden en over de voorzieningen die God voor hen had getroffen. Ze zeiden “onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood” (het manna uit de hemel). Het “manna of brood uit de hemel” is een type of beeld van Christus. Klagen tegen Gods leiding en Gods voorziening was klagen tegen God Zelf. Dit was hun “Grote Zonde”. Het is een beeld van de afwijzing door de mens van Gods Zoon en Gods Verlosser, Degene die “het ware brood uit de hemel” wordt genoemd (Joh. 6:32,33). Beste vriend, hebt u Jezus Christus ooit ontvangen als uw persoonlijke Verlosser? Zo niet, dan wijst u Hem af. Neutraal kun je niet zijn. U hebt Hem ontvangen of u wijst Hem af.

Hun “grote zonde” resulteerde in een “GROTE NOOD”. Er staat in Numeri 21 vers 6: “Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.” Het volk zondigde tegen de Heer. Hun zonde bracht hen de dood. Er staat in Romeinen 6 vers 23: “Want het loon van de zonde is [de] dood.” Er staat ook in Ezechiël 18 vers 20: “De ziel die zondigt, die zal sterven.” U en ik hebben tegen God gezondigd, want er staat in Romeinen 3 vers 23: “Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God.” Net als de kinderen van Israël hebt ook u een “GROTE NOOD”. In het verschiet ligt de dood en het oordeel. “En evenzeer als het de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebr. 9:27). Mannen en vrouwen zijn “gebeten door de slang van de zonde” en zijn veroordeeld tot de eeuwige dood. Uw “grote nood” is verlossing en bevrijding van de toekomende toorn.

De “grote zonde” die resulteerde in de “grote nood” van het volk leidde ertoe dat God een “GROTE VOORZIENING” maakte. In Numeri 21 vers 8-9 staat: “En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.” Aan het kruis maakte de Heer Jezus de grote voorziening van redding voor een ieder die in Hem gelooft.

Himself He could not save, He on the cross must die,

or mercy could not come To ruined sinners nigh;

Yes, Christ, the Son of God, must bleed

that sinners might from sin be freed. Albert Midlane Hij kon Zichzelf niet redden, Hij moest aan het kruis sterven,

of er kon geen genade komen voor de geruïneerde zondaars;

Ja, Christus, de Zoon van God, moest bloeden

opdat zondaars van de zonde zouden worden bevrijd. Vrij vertaald

