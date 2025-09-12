10 uur geleden De les i.v.m. Charlie Kirk

Vrijdag 12 september 2025

“Hij is dood!,” zei mijn vriend gisteren. We hadden het eerder over Charlie Kirk gehad. Charlie was neergeschoten bij een evenement in Utah. We waren geschokt. De wereld was geschokt. Iedereen? Nee, nee. Velen vierden het feit dat de conservatieve woordvoerder, marionet van de Amerikaanse president, het zwijgen werd opgelegd. Of je het nu eens was met wat Charlie zei of niet, of je zijn benadering leuk vond of niet, hoe kun je blij zijn dat iemand hem heeft neergeschoten en vermoord? Hij laat een jonge weduwe en twee jonge kinderen achter. Hoe kun je daar blij mee zijn? Als je daar blij mee bent, ben je dan niet (bijna) zo slecht als degene die de trekker overhaalde? Deze gedachten gingen vanmorgen door mijn hoofd.

Maar toen herinnerde de Heer me aan dit vers: “Ieder die zijn broer haat, is een mensenmoordenaar” (1 Johannes 3:15). Ik herinnerde me dat, toen ik dit vers een tijd geleden las en de ware betekenis ervan me raakte. Ik dacht: “Au, dat geldt voor mij!” Er zijn zoveel keren geweest, dat ik ruzie had met familieleden, of mede gelovigen, en ik kreeg een grondige hekel aan die andere persoon, of ik begon hem zelfs te haten. Volgens de Bijbel kwalificeert dat mij als moordenaar. Begrijp me niet verkeerd, ik heb nooit echt iemand vermoord, maar moreel gezien staat in de Bijbel haten gelijk aan doden!

Sommigen vrezen dat de polarisatie in de VS – die waarschijnlijk de oorzaak is geweest van Charlies moord – zal leiden tot een burgeroorlog, een gewapende strijd tussen links en rechts. Anderen roepen op tot een andere houding. Ik geloof dat we een verandering van hart nodig hebben!

De enige manier om van de haat in je hart af te komen, is vluchten naar Hem die zoveel van je hield dat Hij voor je stierf. Jezus Christus stierf voor onze zonden, ondanks hoe gemeen, zondig en hatelijk we waren. God had de wereld – en de mensen erin, inclusief Charlie’s moordenaar – zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf om voor jou en mij te sterven (zie Johannes 3 vers s16). Het antwoord op het probleem is niet haat, maar liefde! Gods liefde! Aanvaard de Heer Jezus vandaag nog als je Redder!

Maar deze verandering van hart, geloof ik, geldt ook voor gelovigen. Het vers uit 1 Johannes 3 vers 15 is immers gericht aan gelovigen! Er is zoveel haat onder gelovigen! Zoveel verdeeldheid! We zijn het met elkaar oneens, we maken kleine dingen groot, en de dingen lopen uit de hand. De Heer Jezus zei: “Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde voor elkaar hebt” (Johannes 13 vers 35). We moeten elkaar liefhebben, niet haten! Dat is een kenmerk van waar discipelschap. Als discipelen van de Heer moeten we worden zoals onze Meester (zie Mattheüs 10:25). Hij had iedereen lief; Hij had Zijn vijanden lief, Hij had hen lief die Hem kruisigden, en Hij had en heeft jou en mij lief! Zo moeten wij ook zijn. “Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2 vers 5). We hebben een verandering van hart nodig. We moeten elkaar liefhebben en zo een getuigenis zijn voor deze wereld.

Het is mijn gebed dat we allemaal een les leren uit de tragische gebeurtenissen van gisteren. Wend u tot Christus voor uw redding en zie Hem als uw voorbeeld.

Paul Meijer

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW