1 dag geleden De Heer vraagt u en mij (15)

Bijbelverzen: Johannes 6 vers 67 en 68

Vraag 15: “Wilt u soms ook weggaan?” (Joh. 6:67).

We kunnen ons de droevige toon in de stem van de Heer goed voorstellen toen Hij deze vraag aan Zijn discipelen stelde. Veel van Zijn “volgelingen” hadden zich juist afgekeerd omdat wat Hij predikte te extreem voor hen was. Mogelijk waren ze alleen maar gevolgd uit traditie, mogelijk met verkeerde verwachtingen, mogelijk met een verkeerd idee van discipelschap, mogelijk waren ze teleurgesteld in zichzelf.

Zoals zo vaak het geval is, werd het in deze situatie duidelijk, dat de harten van de volgelingen van Jezus maar halfslachtig waren. Dit was bijvoorbeeld het geval met de drie personen in Lukas 9 vers 57-62, die dachten dat het volgen van Jezus een wandeling in het park was. Ze hadden de kosten niet berekend en waren ook teruggekeerd.

De Heer vraagt u en mij hoe serieus we zijn in het volgen van Hem. Misschien is er geen acuut gevaar, dat we de handdoek in de ring gooien. En toch kan het gebeuren, dat zelfs discipelen die werkelijk toegewijd zijn alleen maar volgen omdat het “moet”; dat zelfs discipelen die werkelijk trouw zijn hun enthousiasme voor hun Meester enigszins verliezen; dat zelfs discipelen die werkelijk liefdevol zijn lauw worden. We willen onze toewijding op de proef stellen en ons afvragen of we nog steeds volledig toegewijd, vol energie en vooral daarbij vol liefde zijn.

De Heer is op zoek naar echte, vurige discipelen. Zij die bij Hem blijven, zelfs als het moeilijk wordt. Zij die van Hem houden – zoals Petrus, die op de vraag van de Heer voorbeeldig antwoordt: “Heer, naar wie zullen wij toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven” (Joh. 6:68).

