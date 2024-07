16 uur geleden De Heer vraagt aan u en mij (3) – “Waarom ligt u zo met uw gezicht op ter aarde?”

Bijbelgedeelten: Jozua 7 vers 10; 1 Korinthe 5 vers 2 en 7

Vraag 3: “Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde?” (Joz. 7:10).

Het volk Israël had net buiten de stad een bittere nederlaag geleden, die Jozua op zijn knieën bracht. God openbaart hem dan, dat de reden hiervoor de zonde onder het volk was: iemand had zich het goud in Jericho toegeëigend, wat God ten strengste verboden had. God zegt daarom tegen Jozua, dat hij moet opstaan en niet meer in gebed op zijn gezicht moet liggen. Met andere woorden: nu is het tijd om te handelen!

Mogelijk staan er verschillende verwijten van de Heer met betrekking tot Jozua in deze vraag:

Waarom had Jozua niet gevraagd om vóór de aanval op Ai weggezonden te worden? Dit had de nederlaag kunnen voorkomen.

Waarom treedt Jozua terug en speelt hij met het idee om gewoon alles op te geven en terug te gaan naar de woestijn (Joz. 7:7)?

Waarom maakt hij zich meer zorgen over wat de omringende volken van hen denken dan over wat God van hen denkt (Joz. 7:9)?

De aankondiging dat er zonde is gepleegd, moet Jozua onmiddellijk tot handelen aanzetten. God roept Jozua op om zichzelf te oordelen.

De toepassing is niet moeilijk. We kunnen ook mislukkingen in het geloofsleven opmerken (persoonlijk of collectief), de toestand van christenen betreuren (persoonlijk of collectief) en treuren over het gebrek aan zegen (persoonlijk of collectief). Er kan een verandering plaatsvinden als we in overeenstemming met God handelen. Het gaat om zelfveroordeling in het persoonlijke of collectieve leven. Het gaat over het onderzoeken van onze eigen toestand en deze weer in orde brengen.

De Korinthiërs hadden heel anders gehandeld. Paulus moest hen verwijten: “En u bent opgeblazen, en hebt niet veeleer getreurd, opdat hij die deze daad begaan heeft, uit uw midden werd weggedaan” (1 Kor. 5:2). Ze hadden hun leven niet op orde gebracht en daarom roept Paulus hen op: “Zuivert het oude zuurdeeg uit” (1 Kor. 5:7).

Misschien treuren we al heel lang over het gebrek aan zegen in onze plaatselijke bijeenkomsten of in ons persoonlijke leven. Dan vraagt God ons: “Waarom treuren jullie? Handel!”

