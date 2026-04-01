De genade en trouw van God

“… terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15).

Wanneer we bitterheid koesteren, gedragen we ons eigenlijk als onbekeerden. Daarom spoort Efeze 4 vers 31-32 ons aan: “Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. <Maar> weest jegens elkaar vriendelijk, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God u in Christus u vergeven heeft.” Soms is onze bitterheid het gevolg van onze eigen ongehoorzaamheid, zoals in Ruth 1 vers 20. Daar zien we, dat Naomi bitter werd door wat ze meemaakte toen zij en haar man God niet vertrouwden om voor hen te zorgen. Naomi werd overweldigd door bitterheid en wilde zelfs haar naam veranderen in Mara, wat “bitterheid” betekent.

Maar vaak ontstaat bitterheid doordat we elkaar niet vergeven. We worden keer op keer aangespoord om te vergeven, maar bitterheid zal de kop opsteken wanneer ik ervoor kies om niet te vergeven. Bitterheid zegt dan: “Ik heb het recht om bitter te zijn,” maar dat ontkent de waarheid: “ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Bitterheid klampt zich vast aan de details van de pijn. Het is alsof je gif drinkt en hoopt dat iemand anders eraan sterft.

Bitterheid kan je geestelijk verwoesten en je beroven van de vreugde in je relatie en gemeenschap met God. Het zorgt voor een gebrek aan tevredenheid in ons leven. Bitterheid is een wapen van satan, dat je ook fysiek kan vernietigen. Het berooft je van gemoedsrust en kan leiden tot depressie, stress, hoge bloeddruk, maagzweren, slaapgebrek en een scherpe, sarcastische en kwetsende tong. Bitterheid kan ervoor zorgen, dat we kritisch en negatief worden. Er wordt wel gezegd: “Niet elke zieke is bitter, maar elke bittere is ziek.” Het ontmoedigt je ook emotioneel en brengt je in een emotionele achtbaan. Het verdeelt vrienden en beïnvloedt de gemeenschap binnen de plaatselijke gemeente. Terug naar Hebreeën 12 vers 15: “… dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt.” Dit woord “onrust” betekent zoiets als “onder druk zetten” – het heeft een effect op anderen.

Anker voor vandaag

Het is tijd om de wortel van bitterheid in je leven uit te roeien! Belijd het aan de Heer en geef het aan Hem over!

