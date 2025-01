19 minuten geleden Contrasten in verbinding met het kruis (1)

Bijbelgedeelten: Hebreeën 12 vers 2; Psalm 37 vers 25; Jesaja 42 vers 2; Maleachi 3 vers 16,17; Mattheüs 27 vers 46; Markus 15 vers 34; Romeinen 8 vers 32; Jakobus 5 vers 6; 1 Petrus 3 vers 18.

“… terwijl wij zien op Jezus, … die … [het] kruis heeft verdragen …” (Hebr. 12:2).

David had veel ervaringen met God in zijn leven. Daarbij was hem één ding opgevallen. Hij doet hierover verslag in Psalm 37: “Psalm 37:25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood” (Ps. 37:25). Wat David hier zegt is ook vandaag nog waar. God zal altijd aan de rechtvaardigen denken. En nog nooit is iemand door God verlaten in de absolute zin van het woord. Maar er is één uitzondering: toen de Heer Jezus met onze zonden werd belast aan het kruis van Golgotha, werd Hij door God verlaten – Hij, de enige absoluut rechtvaardige Mens die ooit op deze aarde heeft gewandeld (Hand. 3:14; Jak. 5:6; 1 Petr. 3:18). Wat moet dat voor Hem geweest zijn!

God zegt over Zijn knecht, de Heer Jezus, dat Hij niet zou schreeuwen en niet roepen en Zijn stem zou laten horen op de straten (Jes. 42:2). En deze profetie werd op precies dezelfde manier vervuld in het leven van de Heer Jezus: we lezen nooit, dat Hij schreeuwde. Maar er is één uitzondering: Toen Hij aan het kruis hing en door God verlaten werd vanwege de zonde tijdens de drie uren van duisternis, lezen we dat Hij uitriep: “Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lemá sabachtáni? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matth. 27:46). sWat een lijden moet Hij hebben doorgemaakt!

Het is normaal, dat een man zijn zoon spaart, vooral als hij een goede relatie met hem heeft. Hij zal hem steunen en proberen wat moeilijkheden van zijn pad weg te nemen. God doet dit ook voor hen die Hem vrezen en Zijn naam eerbiedigen. Hij zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient (Mal. 3:16,17). Maar wat deed God met Zijn eigen Zoon toen Hij aan het kruis hing en de straf droeg voor onze vrede? Werd Hij gespaard of ontlast in het oordeel? Nee, helemaal niet: God spaarde Zijn eigen Zoon niet, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven (Rom. 8:32).

