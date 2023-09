6 uur geleden Brieven aan een nieuwe bekeerling (9)

Bijbelgedeelte: Psalm 119 vers 105

Jouw reisgids

Beste gelovige vriend,

Er zijn vier dingen die van groot praktisch nut zijn als hulpmiddelen voor christenen, jong en oud: het Woord van God, gebed, gemeenschap met christenen en dienst voor de Heer. De Geest van God zal je zeker leiden om ze ijverig te gebruiken.

Dus allereerst het Woord van God. Lees je Bijbel en lees hem goed. Maak het met afstand het eerste boek in je bibliotheek. Je zult andere nuttige boeken vinden, vooral die boeken die je terugvoeren naar de Bijbel. Maar laat ze niet het Woord van God verdringen in je lezen.

We leven in dagen van groot ongeloof. En één van de grootste bolwerken daarvan is onverschilligheid tegenover de Schrift (verg. Matth. 22:29). Laten we ons daarom wapenen met een goede en gebedsvolle vertrouwdheid met dit boek. Er wordt van een zeer geleerde ongelovige man verteld, dat zijn dokter hem vertelde dat hij een ongeneeslijke ziekte had die langzaam maar zeker tot de dood zou leiden. Dit wekte bij hem het verlangen om de aanspraak van de Bijbel als de openbaring van God ernstig te onderzoeken. Hij ging naar een gelovige kennis en vroeg hem welke boeken hij het beste kon lezen om een idee te krijgen van de waarde van de Bijbel. Het laconieke antwoord was: “De Bijbel.” Verbaasd herhaalde hij zijn vraag, maar kreeg hetzelfde antwoord en bovendien het advies om bij het begin te beginnen en steeds verder te lezen. Hij volgde het advies op en was nog niet klaar met de vijf boeken van Mozes toen hij ervan overtuigd raakte, dat hun oorsprong Goddelijk moest zijn en zich uiteindelijk tot God bekeerde.

Ja, als er een koninklijke weg is om de Bijbel te begrijpen, dan is het de Bijbel zelf lezen; onder gebed en in afhankelijkheid van de lessen van de Heilige Geest.

Lees voortdurend. Spring niet van hier naar daar. En heb geen favoriete passages die je steeds opnieuw leest en waarbij je andere verwaarloost.

Lees in samenhang. Niet zo snel, dat je niet meer kunt nadenken over wat je gelezen hebt, maar snel genoeg om het verloop van een heel gedeelte of gedachte te begrijpen en een overzicht te krijgen van het geheel.

Onderzoek de Schriften terwijl je ze leest. Je zult vaak op punten in je leven komen waar je de wil van God moet zoeken. Soms zul je een passage vinden die precies bij het probleem past, soms niet. Dan moet je op zoek gaan naar een door God gegeven beginsel, dat op jouw geval van toepassing is en licht werpt op je pad. De Bijbel is in de eerste plaats een boek van grondbeginselen. Doe zoals de Bereeërs, die “dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren” (Hand. 17:11).

Maak er ook een gewoonte van om ijverig over de Schriften na te denken. Goede voeding omvat niet alleen eten, maar ook de spijsvertering. De os moet niet alleen grazen op frisse weiden, maar ook herkauwen. Laten we daarom niet alleen lezen en zoeken en zo informatie vergaren, maar het daarna steeds weer in gedachten overdenken, zodat het werkelijk in ons hart doordringt. Dan zal het je goed gaan. Paulus zei tegen Timotheüs: “Behartig deze dingen, leef daarin [1], opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt” (1 Tim. 4:15).

NOOT:

1. Letterlijk ‘wens in die dingen’; deze uitdrukking komt verder alleen in Lukas 2:49 voor.

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.02.2010.

