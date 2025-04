1 uur geleden Psalm 34 vers 9

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt!”

25 april 2025

Het vers van vandaag nodigt ons uit om “te proeven en zien dat de HEERE goed is.” De volgorde van de zin maakt proeven de actie en zien het resultaat! De Heer wil, dat we al onze zintuigen gebruiken om Zijn goedheid te ontdekken! Maar merk ook op, dat er hier drie andere dingen naar voren komen.

Ten eerste moeten we onze toevlucht tot Hem nemen en gezegend worden.

Ten tweede moeten we de Heer vrezen en geen gebrek hebben.

Ten derde moeten we de Heer zoeken om geen gebrek te hebben aan iets goeds.

Toevlucht zoeken, de Heer vrezen en Hem zoeken zijn drie manieren van proeven. Hoe dichter we bij Hem komen, hoe meer we Zijn goedheid kunnen kennen! Hij spoort ons aan om Zijn goedheid te proeven. Hij is het fundament van goedheid en alles wat goed is en Zijn goedheid is een hoeksteen voor al onze gedachten over Hem!

Vraag ter overdenking

Heb je vandaag nagedacht over de goedheid van God?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW