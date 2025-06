20 uur geleden 2 Timotheüs 4 vers 7

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.”

11 juni 2025

De christelijke reis beginnen is een werk van genade. Maar goed eindigen, dat is de vrucht van een leven, dat dagelijks aan Christus wordt overgegeven. De apostel Paulus, aan het einde van zijn aardse loopbaan, pochte niet over prestaties of aantallen. Hij zei eenvoudigweg: “Ik heb het geloof behouden.”

We worden er vaak aan herinnerd, dat de christen niet alleen ergens van gered is, maar ook ergens toe geroepen is – een leven dat geleefd wordt tot heerlijkheid van Christus. Het pad mag dan smal zijn, de beproevingen talrijk, maar we staan er niet alleen voor. De Heer die ons geroepen heeft, is ook Degene die ons bewaart.

De Heer prijst geen briljantheid, maar trouw. De wereld juicht misschien een sterke start toe, maar God houdt van een trouwe finish. Elke dag die we hebben is een nieuwe kans om in gehoorzaamheid te wandelen – niet in onze eigen kracht, maar in afhankelijkheid van Hem.

Goed eindigen gaat niet over beroemd of foutloos zijn, maar over trouw blijven – vasthouden aan Christus als de wereld zich opdringt, vasthouden aan Zijn Woord als anderen loslaten en doorgaan met een hart dat op de hemel is gericht. Zoals Hebreeën ons herinnert: “… terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof …” (Hebr. 12:2)

Anker voor vandaag:

Waar je ook bent in je christelijke ervaring, richt je ogen op Christus. Wandel niet om indruk te maken op mensen, maar om Hem te behagen. Op een dag zul je voor Hem staan Die jou geroepen heeft. En wat een vreugde zal het zijn om te horen: “Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf” (Matth. 25:21).

