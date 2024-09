16 uur geleden 2 Timotheüs 2 vers 5

“En als iemand ook kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden.”

Op de renbaan

[…] In 2 Timotheüs 2 vers 5 vinden we het voorbeeld van een atleet; hier specifiek een Griekse marathonloper. Toen hij trainde voor de Griekse spelen (de voorlopers van de Olympische spelen van vandaag), moest hij een gedisciplineerd leven leiden. Als hij een winnaar wilde worden, moest hij urenlang hardlopen en een gedisciplineerde levensstijl volgen. Elke serieuze atleet weet tegenwoordig heel goed wat belangrijk is bij gedisciplineerde training.

De toepassing op de groeiende christen is duidelijk: we moeten discipline oefenen in ons christelijke leven. Trainingsregels kunnen inhouden, dat we elke dag vroeg opstaan om de Bijbel te lezen en te bidden. Als we vastbesloten zijn om bijbelpassages uit het hoofd te leren en ons geloof te delen met niet-christenen, dan hoort daar ook een gezonde discipline bij. Velen van ons zijn “uit vorm” omdat we niet gedisciplineerd zijn in onze training.

De atleet moet niet alleen met discipline trainen, maar ook met discipline lopen tijdens wedstrijden. Hij moet zich niet alleen aan de regels van de training houden, maar ook aan de regels van de wedstijd. Stel je een Griekse hardloper voor die op weg is naar het overvolle stadion om de laatste ronden van de lange marathon te lopen. Wanneer hij de laatste bocht van de laatste ronde bereikt, ligt hij nog ongeveer 25 meter achter op de koploper. Het is hem duidelijk, dat hij hem niet meer kan inhalen, dus neemt hij de kortere weg over het veld naar de finish! Maar er is geen prijs! De overwinningskrans gaat naar de gedisciplineerde loper die zich aan de regels heeft gehouden.

In hoeverre is dit van toepassing op het leven van een christen? Hoe oprecht en oprecht is mijn getuigenis als christen op een universiteitscampus als ik spiek bij tentamens? Wat voor christen ben ik als ik gewoon “vergeet” om een geldbedrag terug te betalen, of als ik het geld houd, dat mij per ongeluk te weinig is berekend in de winkel? Wat heb ik aan discipline, bijvoorbeeld elke dag een Bijbelvers uit het hoofd leren, als ik niet gedisciplineerd genoeg ben om me aan de spelregels te houden?

God verwacht dat ik net zo ben als deze atleet die de prijs wint: gedisciplineerd in de training en gedisciplineerd in de wedstrijd!

David Roderick Reid; © SoundWords

Online in het Duits sinds: 28.07.2024; Bijgewerkt: 01.08.2024

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW