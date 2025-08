23 uur geleden 2 Petrus 3 vers 18

“Maar groeit op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot [de] dag van [de] eeuwigheid. <Amen>.”

Aan het einde van zijn tweede brief instrueert Petrus alle gelovigen om te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dit groeiproces begint bij de wedergeboorte en gaat door totdat de Heer ons bij Zichzelf opneemt. …

Wat nodig is – en vaak ontbreekt – is oprechte, christelijke herderlijke zorg. Nieuwe gelovigen hebben mensen met een vaderhart nodig om hen te helpen groeien in genade en in de kennis van Christus. Niet alleen door te onderwijzen, maar door een echte geestelijke vader te zijn.

Paulus vermeldt dit aan de Korintiërs, met wie hij veel te maken had. Toch deed hij dat met een vaderhart – niet alleen met harde hand. Hij kon tegen hen zeggen: “Want ook al had u tienduizend leermeesters [1] in Christus, dan hebt u toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie verwekt” (1 Kor. 4:15).

Soms hebben we vermaning nodig. Maar dat betekent niet dat we boven iemand staan en al zijn of haar fouten aanwijzen. Vermanen betekent naast iemand staan om te helpen – dat is wat een geestelijke vader doet. Dat deed Paulus in Thessalonica. Hij schreef: “U weet immers hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, ieder van u vermaanden en vertroostten, en betuigden dat u zou wandelen God waardig, Die u roept tot Zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid” (1 Thess. 2:11-12).

Merk op hoe troost en vermaning hand in hand gaan. Merk ook op dat Paulus zichzelf weliswaar omschreef als een geestelijke vader, maar ook als een verzorgende moeder die haar eigen kinderen koestert (1 Thess. 2:7). Beide geestelijke kwaliteiten zijn essentieel als we elkaar willen helpen groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus.

Groei kost tijd. Het vereist zowel de hoeveelheid tijd die mensen nodig hebben om te groeien als de kwaliteit van de tijd die met hen wordt doorgebracht om hen te helpen groeien – door simpelweg deel uit te maken van hun leven en voor hen te zorgen.

Anker voor vandaag:

Mogen wij de stem van de Heer horen wanneer Hij tegen Petrus zegt: “Weid Mijn lammeren”, “hoed Mijn schapen” en “Weid Mijn schapen” (Joh. 21:15–17).

NOOT:

1. Letterlijk ‘pedagogen.’

