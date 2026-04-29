1 uur geleden 2 Kronieken 34 vers 2

Doen wat juist is

“Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links.”

Josia voegt zich bij twee andere koningen – Josafat en Hizkia – van wie gezegd kon worden, dat zij “deden wat recht was in de ogen van de HEER.” Dit idee van “recht doen” is vergelijkbaar met wat we vinden in Psalm 1 vers 1 en 2, waar we lezen: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” Het woord “welzalig” kan vertaald worden als “gelukkig.” De weg naar een gelukkig leven is doen wat recht is in de ogen van de HEER!

Gehoorzaamheid is de sleutel tot een vervuld en bevredigend leven voor de Heer. Alles minder dan volledige gehoorzaamheid laat een leegte achter in het hart, waardoor we geen voldoening en ware tevredenheid kunnen vinden. De psalmist herinnert ons eraan: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Ps. 119:11).

Dit soort geloof en gehoorzaamheid aan het Woord van God was te vinden in Timotheüs, zoals we lezen in Paulus’ instructie aan hem: “Laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid” (1 Tim. 4:12). Timotheüs had al van jongs af aan een hart om het Woord van God te gehoorzamen (2 Tim. 3:15).

Er zijn veel overeenkomsten tussen Josia en Timotheüs, en in beide gevallen beloonde de Heer hen omdat ze gehoor gaven aan Zijn Woord. Het is goed om te onthouden: “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem …” (2 Kron. 16:9a).

Anker voor vandaag

En hoe zit het met ons vandaag? Wat is ons antwoord op het Woord van God?

