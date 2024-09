2 uur geleden 2 Korinthe 8 vers 9

“Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.”

Met een geschat privévermogen van twintig miljard dollar is sultan Hassan al-Bolkiah één van de rijkste mannen ter wereld. Als staatshoofd van Brunei op het eiland Borneo woont hij in het grootste paleis ter wereld met 1.800 kamers. Het woonoppervlak bedraagt meer dan twee miljoen vierkante meter.

De sultan bezit landgoederen over de hele wereld, waaronder een aantal in Engeland. Hij kocht ooit een huis in Surrey zonder het te bezichtigen. Op zijn eerste reis daarheen volgde hij een auto die hem naar zijn bestemming moest leiden. Maar hij verloor het contact en reed 2½ uur zonder succes rond. Hij concludeerde, dat een huis dat zo moeilijk te vinden was, het niet waard was om te hebben en verkocht het zonder verder oponthoud.

Rijkdom van een heel andere, onberekenbare, eeuwige orde behoorde toe aan de Zoon van God in de heerlijkheid van de hemel. Toch ging Hij er niet mee om zoals de rijken in deze wereld; Hij werd vrijwillig arm om ons te kunnen redden uit onze geestelijke armoede en verloren toestand. Jezus Christus onderging extreme armoede door Mens te worden en voor ons te sterven aan het kruis. Grenzeloze liefde en genade waren het enige motief voor deze stap.

De Zoon van God wil zijn rijkdom in de heerlijkheid van de hemel graag met ons delen. Zijn verzoenend offer aan het kruis is daarvoor de basis. Iedereen wordt nu opgeroepen om zich in geloof tot God te wenden en vast te houden aan de rijke voorziening die Hij voor ons heeft gemaakt.

