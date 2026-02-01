1 uur geleden 2 Korinthe 7 vers 5-7

“Immers toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust, maar waren wij in alles verdrukt: vanbuiten strijd1, van binnen vrees. Maar God, Die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus, en niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij over u getroost werd, doordat hij ons vertelde van uw vurig verlangen, uw treuren, uw ijver voor mij, zodat ik mij nog meer verblijdde” (2 Kor. 7:5-7).

De apostel Paulus was zeer bemoedigd door de goede reactie van de gemeente op zijn eerste brief. Hij was zeer moedig en krachtig geweest in het corrigeren van deze afgedwaalde gemeente, maar nu verheugde hij zich erover dat de Heer onder hen aan het werk was. Hij zei: “Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u, ik heb veel roem over u; ik ben vervuld met troost, ik vloei over van blijdschap bij al onze verdrukking” (2 Kor. 7:4).

Paulus had veel moeilijkheden ondervonden toen hij in Macedonië aankwam. Hij was voortdurend onderweg en had weinig tijd om uit te rusten. Overal waar hij keek, stuitte hij op problemen – uiterlijk waren er conflicten, innerlijk waren er angsten.

Wat wonderbaarlijk dat Paulus, te midden van al die moeilijkheden, kon zeggen: “Maar God!” Sommige vertalingen geven het weer als “Niettemin God,” maar het draagt ​​dezelfde betekenis uit: God grijpt in! Het is God die de moedelozen troost, en in dit geval deed Hij dat door de komst van Titus. In 2 vers 12 en zei Paulus, dat hij Titus niet kon vinden en dat hij daardoor geen rust in zijn geest had. Wat is de Heer toch goed, dat Hij Paulus precies op het juiste moment vrede en troost gaf! Toen Titus arriveerde, bracht hij goed nieuws: de Korintiërs hadden zich bekeerd en waren Paulus weer gaan liefhebben, wat het hart van de apostel met vreugde vervulde.

Wanneer we de druk van het leven voelen – zowel van buitenaf als van binnenuit – zoek dan naar het woord “Maar God” in onze situatie. “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” (Ps. 46:2). Het woord ‘benauwdheden’ draagt ​​hier de betekenis van in het nauw gedreven worden, zonder uitweg. In zulke tijden is God onze toevlucht en kracht. Zelfs wanneer alles om ons heen verandert of instort, komt de Heer tussenbeide en voorziet Hij precies in wat we nodig hebben. Daarom zegt Hij tegen ons hart: “Geef het op en weet dat Ik God ben” (vs. 11).

Het geheim van elk moment waarop je denkt: “Maar God,” is leren stil te zijn en Hem de ruimte te geven Zich te tonen als Degene die de moedelozen troost.

1. Eigenlijk meervoud.

