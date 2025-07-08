2 dagen geleden 1 Timotheüs 1 vers 1

“… Christus Jezus, onze hoop … .”

8 juli 2025

Zovelen gaan tegenwoordig gebukt onder de lasten van het leven – angst, verlies, ontmoediging. Hoop lijkt voor velen onbereikbaar. Maar vriend, ware hoop is niet te vinden in veranderende omstandigheden of eigen inspanning. Hoop is te vinden in een Persoon – de Heer Jezus Christus. De Schrift noemt Hem “onze hoop” (1 Tim. 1:1). Zonder Hem waren we zonder hoop, zonder hulp en zonder thuis (Ef. 2:12; Rom. 5:6; Joh. 14:1-6). Maar door Hem bezitten we nu een hoop die niet zal beschamen (Rom. 5:5).

In tijden van onzekerheid worden we niet aan onszelf overgelaten. We zijn verankerd in de “God van de hoop,” die ernaar verlangt ons te vervullen met “alle vreugde en vrede in het geloof,” opdat we “overvloedig zijn in de hoop door [de] kracht van [de] Heilige Geest” (Rom. 15:13). Wat een anker is dat! God is niet ver weg in uw strijd. Hij ziet, Hij weet, en Hij biedt iets wat de wereld niet kan geven: blijvende hoop, geworteld in Zijn beloften.

Hij spreekt in onze angsten met deze herinnering: “… Ik ken de gedachten die Ik over u koester … Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jer. 29:11). Dit is niet zomaar een poëtische gedachte – het is het hart van uw God voor u vandaag.

Als het leven zwaar aanvoelt, biedt Psalm 62 stille kracht:

“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God … Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil … Vertrouw op Hem te allen tijde … God is voor ons een toevlucht” (Ps. 62:6,7,9).

En wanneer u zich terneergeslagen voelt en niet zeker weet wat de volgende stap is, kijk dan weer omhoog:

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven …” (Ps. 42:12).

Anker voor vandaag

Wat u ook draagt, weet dit: er is hoop voor de gekwetsten en hulp voor de hulpelozen – en dat alles vindt u in de Heer Jezus Christus. Breng uw lasten vandaag nog bij Hem. Rust in Zijn beloften. Hij is niet alleen de Gever van hoop, Hij is hoop Zelf.

