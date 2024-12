13 uur geleden 1 Samuël 9 vers 27; 1 Petrus 1 vers 17

“… maar blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen.” “En als u als Vader Hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning.”

Aan het einde van het boekjaar moet elk commercieel of industrieel bedrijf een jaarrekening opstellen om de balans op te maken van de activiteiten van het afgelopen jaar. Regelmatige positieve resultaten zijn tekenen, dat de richting en ontwikkeling van het bedrijf in goede handen zijn.

Als de resultaten echter verslechteren en er sprake is van dalende winsten of zelfs schulden, dan moet de oorzaak dringend gevonden en verholpen worden. Moeten er geen momenten zijn in ons bestaan als mensen voor God waarop we ook onze situatie onder de loep nemen en duidelijkheid krijgen over onze positie voor Hem?

Christenen moeten zichzelf afvragen of hun gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus, werkelijkheid is geweest. Hebben we de liefde van de Heer meer ervaren en genoten? Of werden we afgeleid door activiteiten en zorgen, zodat in de loop van de tijd de afstand tussen onze ziel en Hem groter werd?

Als sommige van de lezers Christus nog niet kennen als hun persoonlijke Heiland, zijn ze dan al een stap dichter bij Hem gekomen? Hij heeft dit jaar zeker geroepen en gevraagd, net als in voorgaande jaren. Hebt u nagedacht over wat u uiteindelijk te wachten staat, als u uw rekening niet bij Hem hebt opgemaakt?

Op een dag zal Jezus Zelf het resultaat van uw balans aankondigen zonder voorafgaande waarschuwing. Vandaag biedt Hij nog steeds iedereen redding aan: Neem het zonder aarzelen aan!

© The Good Seed

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW