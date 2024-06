18 uur geleden 1 Petrus 5 vers 10

“De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus <Jezus>, Híj zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten.”

Met de verschillende titels die in de Schrift aan onze God worden gegeven, komt Hij tegemoet aan de respectievelijke behoeften van de mens. Hier is Hij de “God van alle genade” Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid. Dat hebben we allesbehalve verdiend. “Waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden” (Rom. 5:20).

Maar het is niet alleen in verband met onze verlossing, dat we genade hebben gekregen; ze is altijd voor ons beschikbaar en is zo diep als een rivier die niet doorwaadbaar is maar waar je doorheen moet zwemmen (verg. Ezech. 47:5).

Ook is genade niet alleen beschikbaar om begane misstappen te vergeven, maar in Hebreeën 4 vers 16 worden we aangemoedigd om tot de troon van genade te naderen om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden tot hulp op de juiste tijd, dat wil zeggen voordat we bezwijken onder het gevaar.

In Hebreeën 12 vers 15 lezen we, dat het mogelijk is om gebrek te lijden aan de genade van God. We zullen zeker aan dit gebrek lijden als we onze relatie met God in gebed verwaarlozen of als andere, aardse of zelfs wereldse dingen onze interesse in beslag nemen. De God van alle genade wil ons volmaken door het lijden van deze tijd, dat wil zeggen alles wat ontbreekt goedmaken. Hij geeft om ons; Hij weet van onze zwakheid en daarom wil Hij ons ook bevestigen, versterken en grondvesten. We mogen weten, dat dit de ware genade van God is waarin we staan (1 Petr. 5:12), een genade die we pas ten volle zullen leren kennen als we voleindigd zijn. Dan zullen we niet langer onduidelijk zien, zoals door een spiegel, maar met onbewolkte ogen en zullen we de genade prijzen met een volkomen hart.

