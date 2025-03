1 dag geleden 1 Petrus 1 vers 5

25 maart 2025

“… voor u, die in [de] kracht van God door [het] geloof bewaard wordt tot [de] behoudenis, die gereed is om in [de] laatste tijd geopenbaard te worden.”

Net zoals de reis van Markus van mislukking naar trouwe dienst laat zien, bepalen fouten uit het verleden niet ons toekomstig potentieel. God is er juist in gespecialiseerd om onze mislukkingen om te zetten in getuigenissen van Zijn genade. Of je nu persoonlijke tegenslagen, verbroken relaties of geestelijke struikelingen hebt meegemaakt, onthoud dat Gods verlossende kracht groter is dan welke mislukking dan ook. Jouw verhaal is niet voorbij – het neemt gewoon een wending naar iets dat groter is dan je je misschien kunt voorstellen. Falen is nooit definitief!

Vraag ter overdenking

Hoe heeft God mislukkingen uit het verleden in jouw leven gebruikt om je te vormen tot wie je nu bent?

