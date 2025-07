13 uur geleden 1 Korinthe 3 vers 9

“Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u.”

11 juli 2025

Een echte vakman begint niet zomaar te bouwen en ziet wel wat er dan ontstaat. Voordat de eerste spijker is geslagen of de eerste zaag is verricht, bestaat het eindproduct al duidelijk in de geest van de ambachtsman. Jezus, de Goddelijke Timmerman, werkt met ditzelfde doelbewuste doel in onze levens en in Zijn gemeente. Toen Jezus aan Petrus verklaarde: “Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen”, openbaarde Hij Zichzelf als de ultieme Bouwer. Het Griekse woord voor “bouwen” hier is dezelfde wortel waar ons woord “architect” vandaan komt. Jezus zet niet lukraak materiaal in elkaar – Hij bouwt volgens een Goddelijke blauwdruk. Dit geeft enorme troost als ons leven chaotisch lijkt of als de gemeente voor uitdagingen staat. De Meester ziet het eindproduct. Hij weet precies wat Hij aan het bouwen is en Hij werkt met precisie naar dat doel toe. Net zoals een timmerman potentieel ziet in ruw timmerhout, ziet Jezus wat wij kunnen worden door Zijn veranderend werk. Hij accepteert ons niet zoals we zijn – daarvoor houdt Hij te veel van ons. In plaats daarvan vormt Hij ons, soms door pijnlijk snijden en schuren, tot iets moois dat Zijn doel vervult.

