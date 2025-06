14 uur geleden 1 Korinthe 2 vers 9-10

“Maar zoals er geschreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.’ Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.”

2 juni 2025

Gods Woord is krachtig, maar het vereist begrip om onze levens te vormen. Als een zaadje dat al het potentieel bevat om een machtige eik te worden, bevat de Schrift levensveranderende waarheid die erop wacht om in onze harten ontsloten te worden. Jezus onderwees in gelijkenissen – aardse verhalen met hemelse betekenissen – waarvoor geestelijk inzicht nodig was om ze echt te begrijpen. Zonder de verlichting van de Heilige Geest lezen we de Bijbel misschien wel, maar missen we de transformerende boodschap.

Wanneer we de Schrift benaderen, zijn we niet alleen maar informatie aan het verzamelen; we ontmoeten de levende God die rechtstreeks tot onze omstandigheden wil spreken. Dezelfde Geest die de bijbelschrijvers inspireerde, helpt gelovigen nu om deze woorden te begrijpen. Dit begrip ontstaat niet door intellectuele bekwaamheid alleen. Het vereist een nederige afhankelijkheid van de Geest om ons de waarheid te openbaren. Als we voor het lezen van de Schrift bidden en God vragen om onze geestelijke ogen te openen, stellen we onszelf in staat om veel meer te ontvangen dan we in ons eentje zouden kunnen bevatten.

Benader Gods Woord vandaag vol verwachting, wetende dat de Heilige Geest klaar staat om schatten te openbaren die ogen nog niet hebben gezien en oren nog niet hebben gehoord.

Anchor for Today:

Het zaad van Gods Woord bevat alles wat nodig is voor geestelijke groei – de Geest helpt ons toegang te krijgen tot de kracht ervan.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW