4 uur geleden 1 Korinthe 15 vers 20

“(Maar nu, is Christus is opgewekt uit [de] doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.”

14 april 2025

Let op het “Maar nu,” dit is een sleutelwoord dat de verzen 12-19 verbindt en contrasteert. In die verzen gaf Paulus zeven keer het woord “als” (vs. 12,13,14,15,16,17,19). In vers 20 verklaart hij nadrukkelijk: “Maar nu, is Christus is opgewekt uit [de] doden!”. Geen ‘als’ meer. Dit is een essentieel onderdeel van het evangelie, zoals hij al leerde in de eerste elf verzen, waar hij de bijbelse en historische kanten van het evangelie gaf.

Paulus verklaart hier, dat de Heer Jezus, nadat Hij uit de dood is opgestaan, de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. Dit idee van eerstelingen voert ons terug naar Leviticus 23 vers 9-14, waar de boer die het zaad zaaide een handvol zaad pakte zodra het rijp was en deze eerstelingen aan de Heer offerde. Dit gaf aan dat alles van God was door Zijn kracht en tot Zijn heerlijkheid! Het liep vooruit op de rest van de oogst die zou volgen in een volle oogst! Christus als onze Eersteling garandeert onze opstanding. Omdat Christus is opgewekt, zullen wij dat ook zijn!

