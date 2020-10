15 uur geleden Zoek God …

… in het boek van antwoorden!

Spreuken 8 vers 35:

“Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.”

“The Cafe on the Edge of the World” (oorspronkelijk “The Why Cafe”) van John Strelecky is waarschijnlijk een van de beroemdste boeken over de zin van het leven. Het stond maandenlang bovenaan de bestsellerlijst van SPIEGEL1.

Het gaat in dit eenvoudig geschreven boek over een gestreste reclamemanager, die verdwaalt in een café in ‘the middle of nowhere’. Op de menukaart ontdekt hij drie vragen:

Waarom ben je hier?

Heb je angst voor de dood?

Leidt je een vervuld leven?

In eerste instantie is hij sceptisch. Maar dan gaat hij toch op deze vragen in en bespreekt hij ze met de serveerster, de kok en een gast. In de loop van de avond ziet hij een hele verlichtingsindustrie die zijn leven verandert. In wezen gaat het erom, dat iedereen zijn doel vindt en ernaar moet leven.

Het is belangrijk, dat we onszelf in de stress van het leven de bovenstaande drie vragen stellen. Maar wat zijn de antwoorden? Kun je het antwoord echt vinden in dit “vragencafé”? Gaat het erom, dat ieder mens zijn eigen bestemming kiest, hij moedig verder gaat, de dood negeert en zo vervulling vindt?

In plaats van te zitten jammeren in het vragencafé, zou ik liever het “Boek met antwoorden” openen en het aandachtig lezen! Dit boek is de Bijbel. En het laat zien, dat de mens zijn eigen bestemming moet uitzoeken. Het is al lang gedefinieerd: het schepsel moet met de Schepper gemeenschap hebben en Hem dienen! Dat brengt licht in het leven en in de eeuwigheid. Wie God in Christus gevonden heeft, heeft de zin en het leven gevonden, en de angst voor de dood en die van de duisternis verdwijnt daarna.

“Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE” (Spr. 8:35).

NOOT:

1. In Duitsland.

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.09.2019.

Geplaatst in: Bijbel, Christendom

© Frisse Wateren, FW