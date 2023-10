13 uur geleden Zacharia 3 vers 4

“Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.”

Een negerslaaf en zijn meester waren allebei wakker geschud. De slaaf vond al snel vergeving en vrede in het bloed van Jezus, maar de meester niet. Hij kwam naar zijn slaaf en zei: “Hoe komt het, Sambo, dat jij vrede hebt gevonden terwijl ik nog in de duisternis ben?” – “Massa,” antwoordde de slaaf, “het is als volgt: een man komt naar Sambo met een goede rok en zegt: “Sambo, je moet een nieuwe rok hebben. Sambo kijkt naar zijn rok en ziet dat hij veel vlekken heeft en te slecht is om gerepareerd te worden. Daarom zegt hij: “Ik dank u,” en trekt de nieuwe rok aan. De man gaat naar Massa en biedt hem ook een nieuwe rok aan. Maar Massa kijkt naar zijn rok en zegt: “Zo slecht is het nou ook weer niet. Ik hou hem liever nog even. Dus Massa houdt zijn oude rok omdat die niet slecht genoeg is om weg te gooien. Maar Sambo krijgt een nieuwe, want zijn oude is te slecht voor hem.” –

In het hoofdstuk hierboven ziet de profeet de hogepriester Jozua. Hij was goed gekleed in de hogepriesterlijke gewaden. Maar in de ogen van God waren deze klederen niet rein genoeg; de engel noemt ze vuile kleren. Zo zijn alle vermeende gerechtigheden van de mensen, waarmee zij menen voor God te kunnen staan, onrein, vuil en als vuile kleren. (Jes. 64:6). Maar God heeft kleren klaarliggen voor het feest, het kleed van Zijn gerechtigheid, en biedt het gratis aan ieder mens aan.

© Der Herr is nahe!

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW