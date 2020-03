59 minuten geleden Wees stil en weet dat ik God ben!

Bemoediging van een zuster

Wees stil en weet dat ik God ben!*

Psalm 46:10

Dit vers kwam voor in mijn dagelijkse lezing! Als we kijken naar de schepping zien we mooie dingen gebeuren op dit moment! Als we rondkijken zouden we bang kunnen worden, maar dit vers heeft me al zo vaak aangemoedigd. Hij is daar! We kunnen stil zijn! Hij is God en zorgt voor ons in deze tijd van problemen! Kijk naar de kleine dingetjes! Vogels die zingen, Zijn creatie! Bloemen komen naar boven, Zijn creatie! We kunnen naar die dingen kijken en we weten dat hij de toekomst heeft, Hij heeft dit allemaal gemaakt. Hij geeft om die vogels en zegt dat in Zijn woord, vrees daarom niet, jullie meer waarde zijn dan vele mussen. (Mattheüs 10:31). We hoeven niet bang te zijn! We kunnen bidden voor anderen als we allemaal thuis zijn, we kunnen anderen bellen in onze afsluiting, we kunnen de geschriften lezen!! We zijn niet alleen! Hij is daar!

* De Nederlandse HSV heeft: “Geef het op en weet dat Ik God ben …”.

