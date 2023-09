5 uur geleden Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding (a)

Lukas 14 vers 31 en 32:

“Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog veraf is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden.”

Als we echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, moeten we inschatten wat het ons kost om volledig in Zijn discipelschap te treden. De Heer Jezus had dit al duidelijk gemaakt in de korte gelijkenis over het bouwen van de toren (Luk. 14:28-30).

Jezus beschrijft dan een andere gelijkenis: Het gaat over een koning die ten strijde wil trekken tegen een andere koning. Om er zeker van te zijn, dat hij de overweldigende vijandelijke legers kan verslaan, moet hij zijn eigen troepensterkte juist inschatten en zich beraadslagen. Als hij vindt, dat hij geen partij is voor de vijandelijke koning, moet hij vóór hij ten strijde trekt de vredesvoorwaarden van de vijand verkrijgen en accepteren, om zelf niet “het onderspit” te delven.

Als discipelen van Jezus gaan we ook een oorlog aan – onze vijanden zijn Satan en zijn demonen (Ef. 6:12). Deze gelijkenis gaat nu over het inschatten van de kosten hiervan als we Jezus niet gaan volgen. Het moet ons duidelijk zijn wat de vredesvoorwaarden van de vijand ons kosten.

Wat is de prijs als je Jezus niet volgt? Wat is het gevolg van een leven zonder de Heer? Wat zijn de vredesvoorwaarden van de duivel?

Een leven als discipel van Jezus is ongetwijfeld een leven van afstand doen en overgave aan de Heer. Het kost je veel. Maar een leven waarin je vanaf het begin de “handdoek in de ring” gooit en Jezus niet eens wilt volgen, kost je onvergelijkbaar veel meer. Het kost je alles – misschien niet hier op aarde, maar wel in alle eeuwigheid!

Je verliest misschien niet je reputatie, je eer, je bezittingen, je carrière en je familie, maar het kost je wel een leven in eeuwigheid met Hem die je zó liefheeft, dat Hij aan het kruis van Golgotha voor je gestorven is (Gal. 2:20).

Met onze eigen kracht zullen we de strijd tegen de “vijandelijke koning” nooit winnen – maar daarvoor stelt de Heer Jezus ons opnieuw Zijn onuitputtelijke genade ter beschikking (Joh. 1:16; Titus 2:11,12) en geeft ons de “wapenrusting van God” voor de strijd (Ef. 6:11,13).

De Heer Jezus wil ons graag motiveren om Hem te volgen en de strijd aan te gaan!

Christian Achenbach; © www.bibelperaxis.de

Laatste verandering in het Duits: 14.10.2021.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW