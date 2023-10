47 minuten geleden Uw touwen zijn niet lang genoeg!

Een prediker hield een openluchtbijeenkomst, waarbij hij zijn toehoorders aanspoorde om goed te doen en goed te zijn. Hij sprak over Jezus als Voorbeeld en raadde hen aan om in Zijn voetstappen te treden als ze gered wilden worden. Een arme vrouw met onmiskenbaar de tekenen van zonde op haar gelaatstrekken, luisterde enige tijd aandachtig en onderbrak toen plotseling de prediker door te roepen:

“Nee, meneer, uw touw is niet lang genoeg voor mensen zoals wij.”

Hier was een geval waarin de leer van de prediker niet zou helpen; zijn touw zou haar niet ‘bereiken, en dat voelde ze. Welnu, beter helemaal geen touw gooien naar een drenkeling dan hem bespotten door een te kort touw te gooien, en het touw van verlossing door werken is veel te kort om zondaars te redden. Nee! Het is helemaal geen touw.

Maar zou deze vrouw niet veel erger zijn geweest dan anderen? Uiterlijk was ze dat ongetwijfeld, maar vergeet niet dat God heeft gezegd: “… er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God” (Rom. 3:22-23). En omdat allen zondaars zijn, hebben allen redding nodig. O, dat elke onbekeerde lezer zou ontdekken, dat hij of zij wegzinkt in een zee van zonde, en voor altijd overweldigd moet worden door de golven van het oordeel, tenzij redding tot hem of haar komt.

Hoe gretig zouden ze dan roepen om een touw, dat lang en sterk genoeg is om hen te redden. En is dat te vinden? Ja, God Zelf heeft voor zo Iemand gezorgd. Hij gaf Zijn eigen Zoon om te sterven – niet als martelaar of als voorbeeld voor mensen, maar als de Plaatsvervanger voor zondaars. Zijn dood was een offerdood, die aan Gods rechtvaardige eisen voldeed en Hem in staat stelde om rechtvaardig te zijn, en toch de Rechtvaardiger van allen die in Jezus geloven.

Hier is volmaakte verlossing voor iedereen – iedereen heeft het nodig; niemand is er te slecht voor. God verkondigt de zegen wereldwijd; het is voor iedereen die het wil aannemen. “Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Rom. 4:5). Hij “… die overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt tot onze rechtvaardiging1. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus” (Rom. 4:25-5:1).

1. Dit is de daad van het rechtvaardig verklaren; komt verder alleen in Rom. 5:18b voor.

