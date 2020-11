1 dag geleden Thuis bij God?

“… in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft”

(2 Kor. 4:4).

Het is de natuur van de mens, dat hij zich niet vrij voelt jegens God, maar hij voelt zich vrij jegens Satan. Hij heeft angst voor God, maar hij is niet angstig voor Satan. Natuurlijk wil hij niet met Satan in de hel zijn, dat is een verschrikkelijke gedachte voor hem; maar het is niet verschrikkelijk voor hem om dag in dag uit met hem te wandelen.

Hij voelt zich vrij tegenover Satan en wandelt ongedwongen met hem op aarde; maar wandelen met God is verschrikkelijk voor hem. Voelt u zich vrij tegenover God? Ik weet, dat u op een dag graag bij God in de hemel zou willen zijn, maar verlangt u nu ook naar deze nabijheid? Dat is de vraag. Voelt u zich thuis bij God? Voelt u zich op uw gemak, als Hij u aanneemt, zoals u bent? Zou u erop vertrouwen, dat God u aanneemt zoals u bent? Of voelt u zich rot bij de gedachte, dat God u zou kunnen aannemen zoals u bent? Wat is er zo verschrikkelijk aan om aan God te denken? Waarom wilt u God niet vertrouwen in uw huidige toestand?

U bent niet bang om Satan te vertrouwen. Satan is de “god van deze eeuw”, dus zijn mensen niet bang voor hem. Is dat niet vreemd? In de wereld van Satan bewegen mensen zich ongedwongen, maar in relatie tot God zijn ze niet ontspannen. Ze gaan gewillig naar plaatsen van verzoeking waar Christus zeker niet is; maar op een plaats waar Christus God zou kunnen verheerlijken, zijn ze vooringenomen. Ze zoeken hun genoegens waar Christus geen genoegen in zou hebben gehad; en ze zijn niet bang voor Satan, ook al weten ze, dat hij daar is. Ze zijn bang voor het licht, maar ze zijn niet bang voor de duisternis. Duisternis is hun element, licht maakt hen angstig. Wat een vreselijk iets is dat!

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is” (1 Joh. 1:5). Satan is de overste, de “wereldbeheerser van deze duisternis” (Ef. 6:12).

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: “Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Joh. 8:12).

