2 uur geleden Tegenstellingen – Eens en nu (7)

Jesaja 53 vers 6:

“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.” 1 Petrus 3 vers 18:

“Want Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, […] opdat Hij ons tot God zou brengen.”

Verdwaald en geleid

Onze wereld zit vol met samenzweringstheorieën. Politieke leiders hebben het over nepnieuws. Bijna dagelijks zijn er nieuwe onthullingen over beroemdheden die nooit van iets strafbaars beschuldigd zouden zijn. Tegelijkertijd denken veel mensen dat ze in het lichaam van het verkeerde geslacht zitten. Jongeren haasten zich van feest naar feest zonder echt gelukkig te worden. Er zijn ontelbare godsdiensten en nog meer goden – de weg naar God wordt overal anders beschreven. Het is duidelijk: de wereld is één grote chaos en de mensen zijn zonder oriëntatie.

Dit is de toestand van mensen zonder God. De Bijbel vergelijkt hen met schapen die dwalen zonder te weten hoe zij hun bestemming moeten bereiken. Zo’n schaap is verloren – net als mensen zonder God.

Maar rond het jaar 0, kwam er Iemand die leiding wilde geven: Jezus Christus. Het Bijbelvers spreekt van Zijn wil om persoonlijk deze verloren en gedesoriënteerde mensen tot God te leiden. Hij presenteert Zichzelf aan de mensen als de weg tot God (Joh. 14:6). Ten eerste legde Hij door Zijn dood de grondslag voor de mensen om überhaupt tot God te komen. Hierdoor kunnen wij vergeving van onze zonden ervaren en een levende relatie met Hem hebben. Ten tweede heeft Hij er niet alleen voor gezorgd, dat wij tot God kunnen komen – Hij laat ons ook in niet mis te verstane bewoordingen zien, hóe dat gaat. In de Bijbel kunt u de “routebeschrijving” lezen waar miljoenen mensen op wachten: het geloof in de Heer Jezus Christus. Dit geeft een doel en oriëntatie. Niet alleen voor de toekomst in het hiernamaals, maar ook vandaag.

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 12.04.2022.

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW