11 uur geleden Race naar de Zuidpool

Mattheüs 25 vers 10-12:

“Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij echter antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 2 Korinthe 6 vers 2:

“… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”

Roald Amundsen (1872–1928) was een Noorse poolreiziger die als eerste de Noordpool wilde bereiken. In het midden van zijn zorgvuldige voorbereidingen ontdekte hij, dat hij te laat was: anderen hadden de Noordpool al verkend. Haastig werd een nieuw doel gesteld: de ontdekking van de Zuidpool. Maar hij hield zijn plannen geheim. Pas tijdens tussenstop informeerde Amundsen zijn bemanning en de koning over de koerswijziging: ze gingen op weg naar de Zuidpool!

Waarom had Amundsen zo’n haast? Omdat poolreiziger Robert Scott erop uit was om als eerste de Zuidpool te bereiken. Een spannende race tussen Amundsen en Scott begon!

De twee poolreizigers kozen verschillende routes om op de Zuidpool te komen. Scott vertrouwde op sneeuwscooters en pony’s, terwijl Amundsen op sledehonden vertrouwde. Scott had op het verkeerde paard gewed: de sneeuwscooters faalden en de pony’s zonken in de sneeuw. En dus is het geen wonder, dat Amundsen en zijn metgezellen vier weken eerder de Zuidpool bereikten. Op 14 december 1911 hees Amundsen de Noorse vlag op de zuidpool.

Toen Scott enkele dagen later de Zuidpool naderde, stolde hem zijn bloed in de aderen: hij was niet de eerste hier – hij was te laat! De enorme ontberingen, die hij zichzelf had opgelegd, waren voor niets. Terneergeslagen en in zijn eer geraakt, begonnen Scott en zijn metgezellen aan hun terugkeer, die geen van hen overleefde …

Net als Scott zijn ook wij soms te laat. We missen onze bus. Het lukt ons niet om deadlines te halen. Of we plannen een bezoek aan het ziekbed van een geliefde en hebben de bittere ervaring, dat we geen afscheid meer konden nemen …

Wie kan zich de ontzetting en de gevoelens voorstellen als mensen zich bewust worden van de eeuwigheid: het is te laat. Te laat om zich te bekeren, te laat om met God verzoend te worden, te laat voor de hemel.

“Wij bidden voor Christus: “Laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20).

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 14.07.2014.

Geplaatst in: Christendom, Evangelie

© Frisse Wateren, FW