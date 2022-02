Psalm 63 vers 8b

“… onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen”.

Onder de schaduw van Zijn vleugels

is mijn hart steeds welgemoed;

Moge wank’len berg en heuvels,

God, mijn helper, maakt alles goed.

Of Hij ook in Zijne liefde

proef na proef tot mij zendt,

het is maar dat ik mij oefen,

dat ‘k mijn oog naar Jezus wend.

Onder de schaduw van Zijn vleugels

kan ik kind’lijk Hem vertrouwen;

mogen wank’len berg en heuvels,

zonder angst kan ik Hem aanschouwen.

Dringen zelfs van alle zijden

leed en zorgen op mij aan,

zelfs in de donkerste tijden

Gods Woord laat mij nimmer staan.

* * *

Unterm Schatten seiner Flügel

ist mein Herz stets wohlgemut;

mögen wanken Berg und Hügel,

Gott, mein Heil, macht alles gut.

Ob Er auch in seiner Liebe

Prüfung mir auf Prüfung schickt,

ist’s doch nur, dass ich mich übe,

dass mein Aug’ auf Jesus blickt!



Unterm Schatten seiner Flügel

kann ich kindlich Ihm vertraun;

mögen wanken Berg und Hügel,

nimmer kann’s bei Ihm mir graun.

Dringen selbst von allen Seiten

Leid und Sorge auf mich an,

selbst in noch so finstern Zeiten

Gottes Wort nicht trügen kann.