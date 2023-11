2 uur geleden Psalm 103 vers 1 en 2

15 November, 2023

“Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.”

In Psalm 103 is David volop bezig met het prijzen van de Heer. Wat opvalt is, dat hij nergens om vraagt! Hoe lang kunnen wij bidden voordat we de Heer om iets vragen? Wanneer hebben we voor het laatst in Zijn aanwezigheid gezeten en met Hem gesproken, Hem gedankt, Hem aanbeden en Hem geprezen?

David begint deze Psalm met de woorden: “Loof de HEERE, mijn ziel.” Loven is ‘goed spreken.’ Maar het is interessant omdat het ook knielen betekent, dus als we die twee samenvoegen, heeft het de gedachte van nederig de Heer loven. Het is beseffen, dat alles wat we hebben van Hem komt en we keren naar Hem terug om Hem te danken. David gebruikt de uitdrukking “Loof de Heer” vijf keer in deze Psalm (vs. 1,2,20,21,22).

Het is gemakkelijk voor ons om alles wat we hebben als vanzelfsprekend te beschouwen. Daarom moedigt David ons aan om “niet een van Zijn weldaden te vergeten.” David begint hier in deze Psalm met het opsommen van enkele van deze weldaden. Hij begint met de vergeving van zonden: “Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf.” Hij heeft niet met ons gehandeld naar onze zonden, noch ons gestraft naar onze ongerechtigheden (vs. 10). Velen zullen dit vers ten onrechte gebruiken om te leren, dat een gelovige genezing kan claimen voor elke ziekte, omdat dit andere Schriftteksten zou tegenspreken. Ook in deze Psalm wordt de kortheid van het leven benadrukt (vs. 15-16).

Iets anders om dankbaar voor te zijn is, dat de Heer ons bewaart: “Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.” Hij bewaart ons en beschermt ons tegen gevaren overal om ons heen. Hij haalt ons uit de put en maakt ons geschikt voor het koninkrijk door ons te kronen met Zijn goedertierenheid en barmhartigheid!

Hij verzadigt ook onze mond met goede dingen (vs. 5). Hij onthoudt ons niets goeds: “Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken” (Rom. 8:32)? We hebben alle reden om de Heer te loven en Hem te danken!

© Anchors for life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW