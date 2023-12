15 uur geleden Predik het Woord (3)

Predik met een goed geweten. Houd een rein geweten. Wie niet gewetensvol leeft, kan geen vrijmoedig berisper zijn. Zo iemand moet voorzichtig spreken uit angst om zijn eigen schuldige geweten wakker te schudden. Onreinheid in het leven van de prediker zal ofwel zijn mond verstoppen zodat hij niet zal berispen, ofwel de oren van de mensen verstoppen zodat ze niet zullen horen. Wat een schel geluid zal zo’n gebarsten klok hebben in de oren van de luisteraar.

Predik duidelijk. Hij die met herhaalde slagen ergens een spijker in slaat is een beter vakman dan hij, die er zoveel mogelijk in wil slaan maar er niet één in slaat. Predikers die van de ene waarheid naar de andere springen maar bij geen enkele waarheid stoppen, zullen waarschijnlijk geen geweten bereiken. Als ik in een winkel een kledingstuk wil kopen, heb ik liever een verkoper die me een of twee goede exemplaren laat zien die bij me passen en die ik dan in alle rust kan bekijken, dan iemand die zijn hele winkel erbij haalt en het ene kledingstuk op het andere stapelt om me zijn winkel te laten zien, totdat ik ze geen van alle meer van dichtbij kan bekijken, omdat ze allemaal op elkaar liggen.

Predik in trouw. De prediker moet de mensen net zo ijverig lezen en bestuderen als al zijn boeken. En als hij hen tegenkomt, moet hij hen uitdelen als een trouwe rentmeester. Mensen klagen, dat we zo vaak dezelfde fouten of zonden berispen; maar de fout ligt bij hen, omdat ze het niet loslaten. Wie zou de hond berispen omdat hij blijft blaffen, zolang de dief nog in de tuin is? Eén of twee keer opstaan tegen de zonde zal nooit genoeg zijn. […] Een wijze arts probeert zijn patiënt te genezen, niet om hem een plezier te doen. Zelfs als de patiënt hem uitscheldt voor de bitterheid van het medicijn als hij ziek is, zal hij hem ervoor bedanken als hij weer beter is.

Predik eenvoudig. Het Woord van God is te heilig en prediken is een te ernstige taak om mee te spelen, zoals bij sommigen het geval is, voor wie een preek niets meer is dan slimme en subtiele redenaarskunst. Een preek is als een kinderpop. Als je de jurk weghaalt, is de rest waardeloos. Het is leuk als mensen de prediker kunnen bijhouden. Maar waarheden en gedachten verkondigen die de ontvankelijkheid van de luisteraars te boven gaan, is als een moeder die haar kind probeert te voeden met een te grote lepel.

William Gurnall

[Uit: "Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith." Vertaling naar het Duits: Marco Leßmann]

