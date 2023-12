6 uur geleden Predik het Woord (2)

Bijbelgedeelte: Maleachi 2 vers 9

“Daarom heb Ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk, want u neemt Mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan.’

Predik zonder angst voor de mens. Niets is onwaardiger dan een volk, dat onbeschaamd zondigt en een prediker die bang is om hen te berispen. Van Tacitus [1] wordt gezegd, dat hij dezelfde vrijheid nam in het schrijven over het leven van keizers als zij namen in het leiden ervan.

Angst voor de mens is zinloos en onnodig. Zelfs als je het zou willen, kun je niet iedereen tevreden stellen. En als je het al zou kunnen, dan is het niet nodig om Hem te behagen Die alle harten kan keren en alle handen kan binden. Wie trouw durft te zijn, boekt de beste vooruitgang. Jona was bang voor zijn taak: hij durfde niet naar zo’n grote stad te gaan met zo’n trieste boodschap. Als hij hen zou vertellen, dat ze vernietigd zouden worden, dan zou dit hen ertoe brengen om hem, die het nieuws bracht, te vernietigen. Maar hoe dicht kwam hij bij de dood toen hij zijn leven probeerde te redden? Jeremia was blijkbaar de enige die waarschijnlijk zijn leven verloor door zijn moedige prediking. Maar daardoor kwam hij uiteindelijk in een mooiere omgeving terecht dan de gladde predikers van zijn tijd. Als je vrij en moedig bent, word je misschien door sommigen belachelijk gemaakt, maar velen zullen je waarderen. Ja, zelfs degenen die hun hoofd voor u schudden, hebben iets in hun geweten dat hen ontzag voor u inboezemt. Het zijn vleiende predikers die vernederd worden onder het volk (Mal. 2:9). Het is niet verstandig om de rechter te provoceren door de gevangene te vleien.

Waar de een zegt: “Hoe kan ik dit doen en tegen God zondigen?”, zeggen velen in hun hart: “Hoe kan ik dit doen en de mensen kwetsen?” Herodes vreesde Johannes en deed zo veel dingen; als hij God had gevreesd, zou hij geen middel onbeproefd hebben gelaten.

Stel jezelf in dienst van de taak die God je heeft gegeven en je zult Zijn kracht voor jezelf kunnen opeisen. “De weg van de Heer is kracht” (Spr. 10:29a). Vlucht voor je taak en je zult Gods kracht tegen je inroepen. Hij zal een of andere storm achter je aan sturen, om Zijn weggelopen dienaar terug te brengen. Hoe vaak is de lafaard niet neergeschoten in een greppel of achter een schuilplaats, terwijl de dappere soldaat die stand hield en zijn positie verdedigde, veilig en eervol ontsnapte.

1. Publius Cornelius Tacitus[2] (ca. 56-117) was een Romeins consul, historicus, schrijver en redenaar. Hij wordt vaak gezien als de grootste historicus van Rome, of zelfs van het Romeinse Rijk.

