Predik het Woord (1)

Bijbelgedeelten: Spreuken 16 vers 1; Numeri 22 vers 28-31

Jeremia 23 vers 28:

“… Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft het stro gemeenschappelijk met het koren? spreekt de HEERE.”

Predik de waarheid. Pas op voor het doorgeven van je eigen dromen en ideeën in de Naam van God. Het is allemaal stro, behalve het zuivere Woord van God. Stempel het beeld van God niet op je eigen munt! We leven in hoogdravende tijden: veel mensen zijn niet tevreden met de waarheden die duidelijk in de Schrift staan; sommigen hebben hun opvattingen zo hoog vergeestelijkt, dat ze uit het zicht van de Schrift zijn gevlogen en zichzelf en anderen ongemerkt in de gevaarlijkste dwalingen storten. Experimenteer niet met de zielen van anderen door twijfelachtige dingen door te geven. Voed mensen met de gezonde leer, ook al is het een eenvoudige maaltijd, liever dan met vreemde gerechten, met wilde kolokwinten1 die de dood in hun pot brengen (verg. 2 Kon. 4:40 – FW).

Predik met eerbied voor God. Een klein beetje brood kan een grote menigte voeden onder Gods zegen; en grote voorraden zullen snel slinken als ze niet uitgedeeld worden met Gods hulp. Het is niet de lezing in je hoofd of de aantekening in je boek die je in staat stelt om te prediken, tenzij God je mond opent. Ken daarom God in al uw wegen en leun niet op uw verstand … Hoe kan het God beledigen als je op weg naar de preekstoel langs Zijn deur loopt zonder Hem om hulp te vragen? …

Niet alleen de voorbereiding van het hart, maar ook het antwoord van de tong komt van de Heer (Spr. 16:1). God heeft zowel de sleutel van de mond als de sleutel van het hart in handen. Er kan geen woord worden uitgesproken totdat God de deur van de lippen opent om de uitgang mogelijk te maken. Hij opende de mond van de ezelin en stopte de mond van de goddeloze profeet, haar heer (Num. 22:28-31). Bileam moet aan Balak bekennen: “Zie, ik ben naar u toe gekomen; zal ik nu echter ook maar iets kunnen spreken? Het woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken” (vs. 38).

NOOT:

1. Een wilde slingerplant – Letterlijk een wijnstok van een veld (2 Kon. 4:39).

William Gurnall; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.10.2009.

[Uit: “Extracts from the Writings of William Gurnall, selected from Hamilton Smith.” Vertaling naar het Duits: Marco Leßmann]



© Frisse Wateren, FW